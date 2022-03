Palivere otsib lippu ja vappi

Palivere osavallakogu kuulutas välja avaliku konkursi osavallale vapi ja lipu leidmiseks.

„Konkurss on välja kuulutatud ja komisjon, kes esitatud kavandite hulgast valima hakkab, on olemas,” ütles osavallakogu esimees Risto Roomet. Komisjon moodustati Palivere osavalla külade esindajatest.

Roomet ütles, et enne konkursi väljakuulutamist uuriti ka ajalugu. „Otsisime, aga ei leidnud. Ilmselt polnud sõjaeelsetel omavalitsustel lippe-vappe,” nentis Roomet.

Uutest osavaldadest on Risti, Taebla ja Oru olnud iseseisvuse taastamise järel omaette vallad ning neil on lipud-vapid varasemast olemas, need tuleb vaid kapi tagant välja tuua.

Palivere oli vald aastatel 1866–1939. 1939. aasta vallareformiga liideti Palivere Taebla vallaga. Nõukogude ajal jaotati Taebla vald Taebla ja Palivere külanõukoguks, iseseisvuse taastamise järel, 1991–2013 oli Palivere taas Taebla valla koosseisus.