Haapsalu täitus noorte jalgpalluritega

Nädalavahetusel Uuemõisa jalgpallihallis toimunud noorteturniir Fra Mare Cup oli Haapsalu viimaste aastate üks osavõtjaterohkemaid spordivõistlusi.

Kahe päeva jooksul võttis 2011.–2013. aastal sündinud poiste hulgas mõõtu 22 võistkonda kokku 323 mängijaga.

„Huvi turniiri korraldada tekkis pärast jalgpallihalli valmimist, suurepäraseid võimalusi lihtsalt peab ära kasutama,” ütles peakorraldaja Leino Lõnsu. „Jalgpallimängudele lisaks oli boonuseks laupäevaõhtune spaakülastus. Oli näha, et lapsed nautisid seda – basseinid olid rahvast täis hiliste õhtutundideni.”

Turniiril osales klubisid Tallinnast, Tartust, Pärnust ja Maardust. Haapsalu oli eri vanuseklassides esindatud Krattide võistkondadega, mille tuumiku moodustavad mängijad üle maakonna Paliverest, Taeblast, Linnamäelt, Noarootsist ja loomulikult Haapsalust. Seekord nad tabeli esiotsa ei jõudnud, kuid kohalikud noored jalgpallurid hankisid kindlasti hindamatuid kogemusi.

„Saime hea ülevaate eri Eesti piirkondade võistkondade tasemest. Tavapäraselt võistleme turniiridel ühe esindusvõistkonnaga, kuid seekord panime välja kõik poisid – kui koduhoovi tuuakse sellise korralduse ja tasemega turniir, oleks patt mitte kõigile seda elamust pakkuda,” ütles Krattide esindaja Mikk Pärt. Ta lisas, et vähetähtsaks ei saa pidada ka võimalust vahetada teiste klubide treeneritega vahetult infot. „Südamest loodan, et sellest turniirist kujuneb ilus traditsioon,” ütles Pärt.

Läänemaa esindusvõistkond teeb kaasa Eesti meistrivõistluste esiliiga B tasemel, kuid jalgpallitraditsioonidega piirkond uhkustada ei saa. Sisehalli avamine on avanud uue perspektiivi – sel talvel on siin muuhulgas treeninglaagris käinud Narva Transi meeskond ja Eesti rahvusnaiskond, sõprusmänge on pidanud mitmed meistriliiga võistkonnad.

„Turniiride korralduse koha peal näen Haapsalul suurt potentsiaali. Siin on olemas korralik murustaadion ja lisavõimalusi pakub kunstmuruväljak,” rääkis Lõnsu. „Loodan varsti avalikustada info suvise turniiri kohta, kuhu on plaanis kutsuda ka välismaa võistkondi. Järgmist talve silmas pidades on kavas Haapsalus korraldada mitu turniiri ja kui Covid-olukord lubab, siis muuta need rahvusvaheliseks,” lisas ta.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles märkis, et jalgpalliturniiri mõju kohalikule turismindusele ja majandusele ei saa alahinnata. „Lastele oli tulnud kaasa elama hulgaliselt vanemaid. Pakun, et turniir tõi Haapsallu hinnanguliselt pool tuhat inimest. Talvisel ajal on see tubli tulemus ja loodame omavalitsusena turniiri korraldajale igakülgset tuge pakkuda,” kinnitas Sukles.

Andres Kalvik

jalgpallikohtunik