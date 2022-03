Pidulikud kleidid ja tossud koos: täiesti tehtav

Tähtpäevadeks riietumine on sageli väljakutseks: kuidas eristuda massist, kuid näha samal ajal välja maitsekas ja stiilne? Kahtlemata on peokleidid endiselt eriliseks sündmuseks kõige populaarsem valik. Piduliku riietuse juurde valitakse kõige sagedamini kõrge kontsaga elegantsed kingad ja erinevad pilkupüüdvad ehted. Need pole aga sugugi ainsad võimalused riietuse efektseks kombineerimiseks: üha enam stiliste valib tossud ja kleidid. Kuigi esmapilgul võib see tunduda kokkusobimatu kombinatsioonina, oleme otsustanud selle suhtumise ümber lükata!

Romantiline stiil

Suvepuhkuse levinud valik on õhulised, pastelsetes toonides ja lillelised vabaajakleidid. Need sobivad hästi klassikaliste valgete tossudega – turvaline ja neutraalne jalatsivalik, mis loob elegantse, kuid mitteametliku pildi praktiliselt iga riietusega. Vali nii tuntud kaubamärke kui ka veidi soodsamaid valikuid – näed hea välja igal juhul! Lisaks tunned end alati mugavalt: on raske ette kujutada paremat välimust oma õhtu tantsupõrandal veetmiseks!

Ketta stiilis riided

Kas olete otsustanud luua ainulaadse piduliku väljanägemise sädeluse abil? Suurepärane – see aktsent on nüüd esimest hooaega tõesti moes ja populaarne. Ja õiged tossud ei tee Sind mitte ainult eriliseks, vaid aitavad ka kogu üldpilti veidi pehmemaks muuta. Jalatsivalikutest rääkides: kanna veidi robustsemaid, 80-90ndaid meenutavaid tosse: see transformeerib Sind tõeliseks diskodiivaks! Selline välimus on suurepärane valik sünnipäevadeks, temaatilisteks pidudeks või lihtsalt lõbusaks õhtuks ööklubis.

Rokilik välimus.

Kui pidu ei nõua liiga ametlikku riietust, võib kleidi ja tossude kombinatsioon olla ideaalne alus kergelt mässumeelsele, rokilikule välimusele. Vali tumedad värvid ja mõned ekstravagantsed siluetid (erinevad lõiked, pilud) – kindlasti ei jää Sa märkamatuks. Jalatsite puhul soovitame kaubamärke, mida rokkarid on juba aastaid armastanud, või paari tanksaapaid – need on palju mugavamad kui kõrged kontsad ja võimaldavad teie jalgadel paremini hingata.

Vanad klassikud.

Sa ei taha liiga palju eksperimenteerida ja eelistaksid kindla peale rõivavalikut? Kombineeri julgelt klassikalise lõikega kleite elegantsete spordijalatsitega. Vali kogu värvivaliku seast: koos sobivate tennisejalatsitega saad välja näha tagasihoidlik, kuid omapärane nii erksavärvilises kui ka tagasihoidlikumas riietuses. Ideaalne valik on heledat (valge, elevandiluu, heleroosa) värvi jalatsid. Elegantse või klassikalise välimuse täiendamiseks sobivad eriti hästi nahast, kunstnahast või seemisnahast tossud. Need annavad välimusele lisamõõtme, mis täiendab Sinu valitud kleiti ideaalselt ilma, et see näeks välja odav.