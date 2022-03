Laikmaa muuseum saab uue väljanägemise

Kadarpiku külas asuvas Ants Laikmaa majamuuseumis käib praegu ulatuslik remont – uue väljanägemise saavad muuseumi esimese korruse põrandad ja seinad, uuesti on ehitatud ka üks seni avariiline ahi.

Haapsalu ja Läänemaa muuseumide juht Anton Pärn ütles, et remondiga käsikäes käib ka uue püsiekspositsiooni paigaldamine. Kui uue ekspositsiooni valmimiseks kindlat kuupäeva veel ei ole, soovib muuseum remondi lõpetada mai alguseks, mil on Laikmaa sünniaastapäev. Sama loodab muuseumi administraator Eha Nõmm, kelle sõnul on 5. mai Laikmaa muuseumile pidupäev, kuhu on külalisi juba kutsutud.

