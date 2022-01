Nõuanne: kas töötasu alammäära tõusu tõttu tuleb muuta töölepinguid?

Sellest aastast tõusis töötasu alammäär. Kas peame nüüd ka töölepinguid muutma? Kas töötasu alammäära tõus kehtib ikkagi kõigile töötajatele, isegi kui töölepingud pole muudetud ja töötajaid pole teavitatud?

Töölepingu seaduse kohaselt lepivad töötaja ja tööandja töölepingu kirjalikus dokumendis kokku töötasu suuruses. Töötajad peavad teadma, kui suurt töötasu neile makstakse.

Vabariigi valitsuse kehtestatud alammäärast madalamat töötasu maksta ei tohi. 1. jaanuarist 2022 on kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 654 eurot ja tunnitasu alammäär 3,86 eurot.

Kui lepingus on kirjas, et töötajale makstakse töötasu alammäära, peab töötaja ka teadma, kui suur see on. Lepingusse võiks märkida, kui suur see hetkel on, ning selgituse, et töötasu alammäära muutumisel saab töötaja töötasu uue määra alusel. Samuti võiks märkida, kust leida infot kehtiva töötasu alammäära kohta. Määra muutumisest peab tööandja töötajatele teada andma näiteks e-kirjaga või teatega kõigile töötajatele kättesaadavas infosüsteemis. Oluline on, et see info jõuaks töötajateni. Töölepinguid muutma ei pea.

Töötajal on igal juhul õigus töötasu alammäära tõusule, isegi kui tööandja pole võtnud vaevaks töötajaid sellest teavitada.

Töötasu alammäär muutub 1. jaanuarist 2022, mis tähendab, et 2021. a detsembri töötasu arvestatakse veel vana alammäära alusel.

Sandra Kuus

tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist