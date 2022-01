Haapsalu jõulukuusk on püsti veebruarini

Haapsalu jõulukuusk on lossiplatsil püsti veebruarini.

„Kauem vist ei kannata,” ütles Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus. Parbuse sõnul täidab nii jõulukuusk kui ka selle ümber olevad päkapikud ja lumememmed muidu seal oleva tühimiku.

Lisaks on Parbusel plaan korraldada ka jõulukuuse all kontsert, kus esineja on jõuluvana majas, väljas on kõlarid, millest publik esinejat kuuleb.

Linna jõulupuu saabus lossiplatsile 17. novembril.

Möödunud aastal oli Haapsalu jõulupuu püsti 8. veebruarini.