Galerii: Oru kooli õpilaste näitus hoiatab keskkonnakatastroofi eest

Linnamäe arenguseltsi maja peeglisaalis on avatud Oru kooli kõige värskema vilistlase tiitlit kandvate noorte keskkonnateemaline näitus “Inimene, miks sa nii teed?”.

“Mõte ise sai alguse sellest, et me hakkasime õpilastega arutlema kunstitunnis keskkonna teemadel maailmas. Kuna Oru kool osaleb Erasmus + projektis “We only have one Planet” ehk siis et “Meil on ainult üks planeet”, siis sealt arutelu algaski,” ütles kooli kunstiõpetaja Aive Nõupuu.

Sissejuhatuseks räägiti sellest, mis on keskkonnateemalised valupunktid. Vaadati filme, mis rääkisid ookeanide prügisaartest, mürgijõgedest Hiinas, kuhu lastakse ilma puhastamata vabrikute ja tehaste tootmisjäätmed ehk terve Mendelejevi tabel, aga ka prügist, plastist ja kilest, mis on ohtlik loomadele, lindudele ja teistele elusolenditele Maal.

“Palju mõtteainet tekitas Tšornobõli tuumaelektrijaama katastroof ja Pripjati kummituslinn. Lisaks meie enda koduümbrus – kuidas meie metsaalustesse satuvad igasugused olmejäätmed ja muu sodi,” meenutas kunstiõpetaja.

Nii tekkinudki küsimus, miks inimesed niimoodi teevad? Kas tõesti on inimeste ahnus nii suur, et ei hoolita millestki? Tahetakse olla loodusest üle, aga loodus ei andesta lõputult.

“Niimoodi need pildid tekkisid. Piltide autorid on juba kooli lõpetanud, nii et tegemist on vilistlaste näitusega,” lausus Nõupuu.

Praegu on näitus üleval Linnamäe arenguseltsi majas, kuid sellega kavatsetakse ka edasi rännata. “Lasteraamatukoguga on põgusalt räägitud, aga kokku pole veel otseselt midagi lepitud, ma mõtlen konkreetset kuupäeva pole kindlaks määratud,” nentis Nõupuu.

: Rammo Keelus, Rageri Keelus, Rasmus Kleinberg, Dagmar Toffer, Oliver Kahn, Mai-Liis Vikman, Karel Markus Rääli, Caroline Samarajev, Romika Heiman, Riin Jürise, Relika Ormus, Gregor Villakov, Martin Sõelsepp, Jane-Anett Riibak, Raian Klemann, Karl Mark Villakov, Kristin Vaarpuu, Une Nõupuu. Juhendaja: Aive Nõupuu

Fotod: Urmas Lauri