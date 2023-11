Oru kool pidas laupäeval oma 120. sünnipäeva ja sel puhul olid vilistlastele avatud nii uus kui ka vana koolimaja.

Kooli ees haljasalal sai vilistlaste Rageri ja Rammo Keeluse tehtud pink pühendustahvli kirjaga „Oru kool – kogukonna süda juba 120 aastat”. See on nüüd koolimaja ees kolmas nimeline pink – üks noormeeste valmistatud pink on pühendatud kirjanik Ly Seppel-Ehinile ja üks Oru kogukonnale.

