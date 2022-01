Lendav robottolmuimeja saab üle igast takistusest

Kodurobotid on tänapäeval üha enam ka tee Eesti kodudesse leidnud. Robottolmuimeja on üsna tavaline kodurobot, koristab ja isegi peseb põrandaid. Üha sagedamini ostetakse näiteks ka aknapesurobotit, sest kodudes on raskesti ligipääsetavad aknad või mõnusalt kõrged maast laeni akendega toad ja kõrged trepihallid.

Mida siis ikkagi üks robottolmuimeja teha suudab? Päris palju – koristab tolmu ja lisaks tõmbab põranda ka niiske lapiga üle. Küll aga ei suuda ta toime tulla treppidega. Nimelt on robottolmuimejatel kukkumisandurid, mis ei lase sel treppides alla kukkuda. Sa võid robottolmuimeja lauale tööle panna, alla ta sellelt ei kuku. Enamasti pole vaja lauda robottolmuimeja abiga puhastada. Küll oleks aga tore, kui see korruste vahel liikuda saaks.

Lendav robottolmuimeja

Seda vajadust tunnetas ka youtuuber ja insener Peter Sripol, kes proovis roboti lendavaks ehitatada. Ta võttis ühe väga soodsa robottolmuimeja, millele lisas kolm ventilaatorit – ta sai küll roboti lendama, kuid tema robottolmuimeja pillutas ventilaatoritest tuleva tuule tõttu sodi laiali, mitte ei imenud seda tolmukonteinerisse kokku. Pealegi läksid need lisavidinad kallimaks maksma kui robot ise. Täiesti autonoomne polnud selline lendav robot samuti, sest ta vajas nagu droongi inimese poolt juhtimist. Kogu projekt oligi naljaviluks tehtud, et oma fänne lõbustada. Kuid tõsi ta on – robottolmuimejat saab lendama panna, iseasi, kas selline robot ennast veel niipea õigustab, kuid vajadus igatahes on olemas.

Kindlasti on lendav robottolmuimeja praktilisem, kui Youtuuber Michael Reeves’i loodud robottolmuimeja, mis takistustega kokku põrgates kõva häälega karjub. Seegi projekt oli lihtsalt oma fännide lõbustamiseks välja mõeldud ja sellise funktsiooni järgi vajadust pole. Kes ikka tahaks oma koju koduabilist, mis kogu aeg kõva häälega räägib. Video lõpus on näha, et Michael lustis oma täiendatud robottolmuimejaga täiega, minnes seda kauplusesse tagastama. Põhjuseks tõi ta loomulikult selle, et robot karjub, kui takistustega kokku põrkab.

Videot mehe leiutisest võib näha siit:

https://www.youtube.com/watch?v=wA2yIVFb2lI&feature=emb_imp_woyt

PS! Ärge seda kodus järele proovige!

Igapäevased robottolmuimejad

Õnneks tavalised robottolmuimejad ei karju ega lenda. Need on tõesti head abilised, et kodu korras hoida. Ühel moodsaimal mudelil, Proscenic M8 PRO-l on komplektis tolmujaam. See teeb robottolmuimeja veelgi autonoomsemaks ja mugavamaks kasutada. Kui põrand on puhtaks imetud, siis sõidab robot tolmujaama juurde ja tühjendab tolmukonteineri. Tolmujaam on ka roboti laadimisjaam. Päris hooldusvabad robottolmuimejad siiski pole. Robottolmuimejal on mitu liikuvat harjast, neid on aeg-ajalt vaja puhastada. Samuti tahavad puhastamist erinevad sensorid ja ka rattad.

Kui soovid põrandat niiske lapiga üle tõmmata, siis sedagi oskab robot teha. Kahjuk ei oska ta veel ise moppi lisada ning vett veekonteinerisse lasta, kuid kes teab, äkki ühel päeval tehakse ka selline masin valmis. Kliendid igatahes on juba uurinud, seega vajadus on.

Robottolmuimeja saab ühendada oma kodusesse WiFi võrku. See annab võimaluse robotit ka kodust eemal olles kamandada. Mobiilirakenduses saab robotile koristusgraafikuid seada, luua virtuaalseid alasid ja anda korraldusi koristuse alustamiseks. Rakendusest saab näha, kas on vaja filtreid või harjaseid vahetada ning kui peaks tulema mingi veateade, saab sedagi äppist lugeda.

Mobiilirakenduses on Sinu kodu kaart, millel iga tuba on eri värvi. Saad oma roboti kindlasse tuppa või eelnevalt loodud virtuaalset ala koristama saata. Robot koristab täiesti iseseisvalt – enamus robotiomanikke laseb sel oma tööd teha siis, kui kedagi kodus pole. Nii häirib see vähem ning koju tulles on põranda puhtad.

Tänapäevased Li-ion akud peavad kaua vastu, ühe laadimisega on robottolmuimeja võimeline koristama tunde. Nii et need seadmed sobivad ruumikatesse, isegi kuni 300 m2 suurustesse kodudesse. Oma panuse annab ka lasernavigatsioon – robottolmuimeja ei liigu arutult ringi vaid koristab süsteemselt. Tänu sellele ei jää ükski koht põrandal, kuhu robot ligi pääseb, koristamata.

Põrandapesufnktsiooni on samuti kõvasti täiendatud – Proscenicu lasernavigatsiooniga robotitel on unikaalne Y-kujulise moppimise funktsioon – see tähendab põhjalikku pesu. Robot mitte lihtsalt ei lohista moppi enda taga vaid tõesti nühib põrandat, ise samal ajal lappi niisutades ja tolmu imedes. Jah, Proscenic robottolmuimejad imevad tolmu ja pesevad põrandat samal ajal! Kuigi, olgem ausad, mõistlik on siiski lasta robotil tolm enne ära imeda ja alles siis teda põrandat pesema saata.

Kui sul on väike elamine ja pole vajadust lasernavigatsiooniga roboti järgi, siis meil on Sulle pakkuda odavama hinnaklassi robot Proscenic 850T. See on madal ja käbe robottolmuimeja, mis samuti imeb ja peseb põrandaid. Kuna sel mudelil lasernavigatsiooniseade puudub, siis koristab ta just täpselt nendest kohtadest, kuhu ligi pääseb. Virtuaalseid alasid talle tekitada ei saa, küll aga saab keelata tal minna lemmikute jooginõude juurde magnetriba abil. Vesi jäägu lemmikloomadele, robotile seda pakkuda ei tohi.