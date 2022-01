Lääne Malevlane: Hellat Rumvolt sai mälestuspingi

Kuhu küll kõik lilled jäid,

Mis on neist küll saanud?

Kuhu küll kõik lilled jäid?

Kaob kiirelt aeg…

Vanal kiviaial istudes mängis noorkotkas Silver Nikkel suupillil „Lindpriide” tuntud laulu. Korraks tundus isegi, et Hellat ise istub Silveri kõrval ja ümiseb kaasa…

27. septembril, Lääne maleva loomise päeval, avati Metsküla kooli juures mälestuspink kunagisele Lääne maleva liikmele ja kauaaegsele noorte kotkaste Lääne maleva pealikule Hellat Rumvoldile.

Hellat oli noorte kotkaste Lääne maleva pealik 14 aastat, mis on tõeliselt pikk aeg. Selle aja sisse mahtus palju põnevaid tegemisi noorkotkaste ja kodutütardega. Tema suured lemmikud olid teemalaagrid ja ööhäired. Hellatil oli laagrite korraldamisetel oma käekiri, iga pisimgi detail oli hoolega läbimõeldud. Talle meeldisid maalähedus ja loodusega ühes rütmis toimetamine. Kivid, ruunid, tuli, vesi – kõik need ürgsed elemendid paelusid teda ja kajastusid ka tema tegemistes.

Iga noorkotkas ja kodutütar oli Hellati jaoks eriline noor ja iga noore jaoks oli Hellat eriline.

„Ikka mõtetes tulen su juurde, mul on mälestus mõlemas käes.” Selline lause on kirjutatud plaadile pingil. Ja nii see ka on. Igaühel, kes tundis Hellatit, on, mida meenutada.

Eda Loik

Lääne maleva noorteinstruktor