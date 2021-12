LOETUIMAD LOOD 2021: Noarootsi läheb lukku

Lääne Elu avaldab uuesti 2021. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 1. aprillil ilmunud naljalugu „Noarootsi läheb lukku”.

Seoses kõrge nakatumistasemega COVID-19 viirusesse, kohaliku omavalitsuse kohustuse ja vajadusega tagada elutähtsate teenuste toimepidevus osavallas, otsustas Noarootsi osavald hädaolukorra seaduse ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse põhimõtetest lähtuvalt kehtestada alates 5. aprillist 2021 kaheks kuuks Noarootsi poolsaarele sisenemiseks eritingimused.

Kudani piiripunktis kontrollitakse kõiki sisenejaid. Kontrolli hakkab teostama vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele loodav korrakaitseüksus. Sissepääsuks peab esitama vaktsineerimistõendi või negatiivse viirusetesti, mis on tehtud viimase 72 tunni jooksul. Turvalisuse tagamisel tehakse koostööd politsei- ja piirivalveameti, terviseameti ning kaitseliiduga.

Kuna poolsaarel Pürksi külas tegutsevad gümnaasium, põhikool, lasteaed, vabaajakeskus, postkontor, raamatukogu, kultuurimaja jm olulised asutused, siis on eesmärk tekitada viirusevaba mull, kus kõik nimetatud asutused saavad alustada või jätkata tavapärast tööd. Õpilasi hakatakse iga nädal kiirtestidega masstestima.

Piirikontrolliga seotud kulud kaetakse valitsuse poolt omavalitsustele eraldatud toetusest. Noarootsi osavallavalitsuse hinnangul on piirkonna koolide ja turismisektori avamine võrreldamatult olulisem kui kulud piirikontrollile. Tänu rakendatud abinõudele on kindel, et Noarootsis suvi ära ei jää.