Puhkusereisile? Pea meeles need 5 olulist teadmist lennupiletite ostmisel

Lennupiletite ostmine internetist võtab vaid mõned hiireklikid. TTJA infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla tuletab meelde ohte, mis võivad kaasneda internetist lennupileti soetamisega.

Mis allika kaudu saab pileteid osta?

Pileteid saab osta otse lennufirmalt, lennufirma ametlikult edasimüüjalt või muult veebilehelt, mis piletite broneerimise teenust tarbijatele pakub. Viimaste puhul ei ole tegemist lennuvedaja ametlike edasimüüjatega. Sellised veebivahendajad võivad tegutseda ka lennuvedaja teadmata, matkides broneeringu tegemisel vedajale tarbijat. Kirjeldatud juhul genereerib veebileht iga broneeringu tarbeks uue e-posti aadressi. Vedaja suhtleb selles olukorras veebivahendajaga nagu tarbijaga, teadmata, et tema edastatud info tegeliku tarbijani jõuda ei pruugi.

Leidub ka veebilehti, mis pakuvad lennupiletite hinnavõrdlust. Seal broneeringut teha ei saa ja tarbija suunatakse edasi vedaja või vahendaja veebilehele. Detaile, millele tähelepanu pöörata, on palju. Järgnevalt anname ülevaate, mida tuleb ostu sooritades kontrollida.

Eeltöö hõlmab piletivahendaja andmetega tutvumist

Enne piletite broneerimist tuleb põhjalikult uurida piletivahendaja veebilehte. Tee kindlaks veebivahendaja ärinimi, kontaktandmed ja asukohamaa. Need andmed võib leida kontaktide rubriigist või veebilehel avaldatud teenuse tingimustest. Kui ettevõte ei avalda veebilehel oma ärinime, siis on see esimene ohumärk, et tegemist pole usaldusväärse teenusepakkujaga.

Kui ärinimi on avaldatud, kuid puuduvad kontaktandmed ettevõttega ühenduse võtmiseks (nt telefoninumber, e-post, veebivorm), siis mõtle, kuidas probleemide korral firmaga kontakti saada. Kontaktandmeteta läheb see keerukaks. Tea, kui ettevõte on asutatud väljaspool ELi, siis ei saa ka TTJA ega EL tarbija nõustamiskeskus sind vaidluse korral aidata.

Alati tasub võtta hetk ja läbi lugeda teenuse tingimused. Pikas tekstis on kirjas oluline info poolte vastutuse, pileti muutmise võimaluste, lisatasude ja kaebuste lahendamise kohta. Lisaks vahendaja tingimustele tutvustatakse sulle broneerimise käigus lennuvedaja tingimusi (reeglina on need lisatud hüperlingitult). Ära unusta ka nende sisuga tutvuda ja võimalike vaidluste puhuks on need mõistlik endale ära salvestada.

Jälgi, milliselt veebilehelt piletid lõpuks ostad

Broneerimise käigus võid märkamatult sattuda mitme teenusepakkuja veebilehele. Eriti siis, kui alustad piletite valimist veebilehelt, mis vaid võrdleb lennuvedajate piletihindu. Selliselt veebilehelt sobiva pileti valimisel suunatakse tarbija kas lennuvedaja või piletivahendaja veebilehele, kus piletiost tegelikult toimub. Jälgi, et veebilehel, kust lõpuks piletid soetad ja makseid teed, oleksid avaldatud kõik ülal mainitud andmed. Sulle edastatavalt broneeringu kinnituselt peaks samuti näha olema nii lennuvedaja kui ka olemasolu korral piletivahendaja nimi.

Veel tasuks vahendaja kaudu piletite ostmisel uurida, kas vahendaja ikka edastab sinu sideandmed kiireks kontakti võtmiseks lennuvedajale. Võid seda enne broneeringu tegemist näiteks vahendajalt otse küsida. Mõned vahendajad eelistavad vedajale edastada oma kontaktandmed reisija asemel. Nii lisandub infovoogu üks lüli juurde ja nõnda võib kriitilisel hetkel oluline info piletivahendaja taha toppama jääda. Näiteks võib info lennuaja muutuse, lennu hilinemise või tühistamise kohta jõuda üksnes vahendajani.

Jälgi, et ka broneerimisel sisestatud reisija nimi ja kontaktandmed oleksid korrektsed. Nime muutmine, kui see on reisija süül valesti sisestatud, on reeglina tasuline teenus. Kui e-posti aadress saab valesti märgitud, siis ei jõua sinuni isegi broneeringu kinnitust, rääkimata muust lendu puudutavast infost.

Mida teha, kui planeeritud lennuga seoses tekib tõrge?

Kui lennupileti soetamine on möödunud probleemideta, kuid lend jääb ära, sind ei lasta pardale või lend hilineb, tasub teada, et Euroopas kehtivad juba pikka aega lennureisija kaitseks reeglid.

Vedajal on lennu tühistamisel, lennust mahajätmisel ja väljalennu hilinemisel kaks või enam tundi kohustus anda reisijale teavet abistamise ja hüvitise maksmise reeglite kohta. Reisijal on intsidendi korral õigus saada lennuvedajalt vajalikku hoolitsust. Lennu tühistamise ja lennust mahajätmise korral tuleb reisijale pakkuda valikut piletiraha tagastamise ja alternatiivsete lennuvõimaluste vahel.

Lennu tühistamise või pikaajalise hilinemise korral tekib reisijal reeglina õigus nõuda lennuvedajalt standardset hüvitist (125-600 eurot olenevalt distantsi pikkusest ja sihtkohta hilinemise ajast). Reisijal ei ole õigust nõuda hüvitist, kui intsidendi põhjustasid vältimatud ja erakorralised asjaolud. Esmalt pead pretensiooni esitama vedajale. Kaebuse võib esitada ka vahendajale. Kui lennuvedaja kuue nädala jooksul ei vasta või kui sa ei ole saadud vastusega rahul, siis küsi nõu TTJA-lt.

Meelespea lennupileti ostmiseks: