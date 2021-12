Ilmus noarootsi murdes kalender

Noarootsi elanik Piret Pärnapuu andis välja kalendri, kus kuude nimetused on noarootsi murdes – eesti ja rootsi sugemetega keeles, mida keegi enam ei kõnele.

Pärnapuu ütles, et kõik sai alguse noarootsi murde sõnaraamatutest, mis jõudsid tema kätte Gotlandilt – 1970. aastal ilmunud väljaanded seisid seal jõude, lehedki olid lahti lõikamata. Sõnaraamatut tasapisi lehitsenud ja noarootsi murdega tutvunud Pärnapuule meeldib looduses uidata ja pildistada ning taimi tundma õppida. Kalender sündiski Pärnapuu loodusfotodest ja tärganud huvist noarootsi murde vastu. „See kalender ühendab minu eri küljed,” märkis Pärnapuu.

Tegelikult on kalender lausa neljas keeles – peale noarootsi murde on kuude nimetused ka eesti ja rootsi keeles, fotodel olevate taimede-lindude nimetused on eesti, rannarootsi ja ladina keeles.

Kalendrit saab tellida veebilehelt niidik.eu.