Ilmub Noarootsi murrakus kalender

Noarootsi elanik Piret Pärnapuu annab teist aastat välja kalendri, kus kuude nimetused on Noarootsi murrakus – eesti ja rootsi sugemetega keeles, mida keegi enam ei kõnele.

Tegelikult on Noarootsi poolsaarel kasvavatest taimedest tehtud fotodega kalender isegi neljas keeles – eesti, rootsi, noarootsi ja ladina. „Et oleks ikka selge, millega on pildil tegemist,” ütles Pärnapuu. 2022. aasta kalender osutus nii menukaks, et juba suvel hakati küsima, kas tuleb ka uus. „Siis otsustasin, et jah, ma teen, ja nii, et jõuluks saab kätte,” ütles Pärnapuu.

Kalendriidee tekkis Noarootsi murraku sõnaraamatutest, mis jõudsid Pärnapuu kätte Gotlandilt – 1970. aastal ilmunud väljaanded seisid seal jõude, lehedki olid lahti lõikamata. „Olen sealt nii toredaid sõnu leidnud,” märkis Pärnapuu. Näiteks hapuoblik – syr-pulk, ja kullerkupp – gull-klocka.

Kalender läheb müüki Noarootsi poodi ja Rannarootsi muuseumisse, mis asub Haapsalus.