Kogukondade konverents tõi Roostale kokku üle poolesaja inimese

Täna ja homme on Roostal kogukondade konverents, mis koondab ühiselt mõtlema eri valdkondade ja paikkondade inimesi.

Konverentsile on registreerunud üle 70 inimese, kelle seas on nii pääste, avaliku sektori, vabaühenduste esindajaid kui ka ettevõtjaid. Lisaks Kodukant Läänemaa ja Harjumaa Nelja Valla Kogu tegevuspiirkonnale on osalejaid ka mitmelt poolt mujalt Eestist.

Kahepäevase konverentsi eesmärk on külaliigutajate ja kogukonna aktivistide toetamine ning nende teadmiste-oskuste parandamine oma piirkonna kogukonnaelu hoidmisel ja arendamisel. Samal ajal pakutakse neile võimalust luua koostöö arendamiseks uusi kontakte.

Konverentsi ettekandjate nimistu on mitmekülgne ja töötubade valik kaasahaarav. Külavanem, andragoog ja suhtlustreener Iiris Saluri tegi ettekande kogukondade koostööst, siseministeeriumi rahvastiku ja kodanikuühiskonna asekantsler Raivo Küüt andis aga ülevaate riigi tegevustest külade ja kogukondade suunal. ABC, riigi tegevustest külade ja kogukondade suunal ning kliimakriisist Eesti omavalitsuste silme läbi räägib sotsiaalteadlane ja dokumentalist Peeter Vihma.

Õhtul on osalejatel võimalik osa saada Valdur Mikita mõtisklustest Eesti eheduse teemal.

Kuulamise kõrval on osalejatel võimalus mitmesugustes töötubades kaasa rääkida ja mõelda kogukonna ettevõtluse, vaimse tervise, vabatahtliku töö, koostöö, turvalisuse ja noorte kaasamise teemal.

Konverentsi korraldavad MTÜ Nelja Valla Kogu, MTÜ Kodukant Läänemaa ja Harjumaa Omavalitsuste Liit LEADER koostööprojekti “EstPol: jätkusuutlikud kogukonnad” raames.

Maarja Pikkmets

LEADER projektijuht

MTÜ Kodukant Läänemaa