Lääneranna vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lg 6 alusel, et algatas 9.11.2022 korraldusega nr 786 Lihula linna Ristiku tn 12 1a (tunnus 41101:001:0853) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 1,1 ha, sihtotstarve 100% elamumaa. Detailplaneeringu ülesandeks on Ristiku tn 12 maa-ala jagamine neljaks elamumaa maaüksuseks eesmärgiga rajada planeeritavale alale kuni neli ridaelamut ja elamute juurde kuuluvad abihooned. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Eeldatavalt ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevustega olulist negatiivset mõju Natura 2000 aladele, looduskeskkonnale, kultuuripärandile ega inimeste tervisele, heaolule ja varale. Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus. Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Lääneranna valla veebilehel www.laanerannavald.ee.

Lääneranna vallavalitsus