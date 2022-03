Haapsalu teatristuudio jutustab haapsallaste lugusid

Tuleva nädala reedel ja pühapäeval etendub Haapsalu teatristuudio lavastus „Lugude degusteerimine. Kohtumine Haapsaluga”, mis toob lavale Haapsallu rännanute lood.

Lavastuses kuuleb kümmekonna inimese lugusid nende esmakohtumisest linnaga või mälestusi ammusest lapsepõlvest.

Idee teha Haapsaluga seotud lavastust sündis trupil juba eelmisel kevadel, kuid millest see täpsemalt olema peaks, toona veel ei teatud. Suvel kohtus teatriringi juhendaja Anne Suislep ühe tuttavaga, kes teatas, et tal möödus Haapsallu kolimisest 40 aastat. „Ta rääkis detailselt oma kolimise lugu ja see inspireeris,” meenutas Suislep.

Suislep hakkas meenutama enda Haapsallu kolimise lugu ja seegi on nüüd lavastuses kasutatud. Milline laval kõlavatest lugudest tema oma on, Suislep rääkida ei soovinud, sest lavastuses kasutatud lood on anonüümnsed. „Muidu kõik teavad, et just see on minu lugu,” ütles Suislep.

Tükikesed Haapsalust

Sügisel taas kohtudes said trupiliikmed ülesande leida inimesi, kes on Haapsallu kolinud, siit ära kolinud või tagasi pöördunud, ning uurima nende inimeste elulugu. „Seejärel panime lavastuse kondikava kokku. Palju jäi lugudest ka välja,” ütles Suislep.

