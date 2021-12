Möödunud nädala esmaspäevast on Vormsi saarel kadunud Sven

Ööl vastu esmaspäeva, 20. detsembril jäi Vormsi saarel Hullo külas teadmata kadunuks 49-aastane Sven.

Sveni leidmiseks on poeg Steven Kanarbik algatanud Facebookis kampaania, kus ootab vabatahtlikke, kes on valmis Vormsi saare maastikelt kadunud Sveni otsima. „Palun appi ka Läänemaa kaitseliitlasi!” kirjutas Kanarbik. „Kas on vabatahtlike, kes Vormsi saarele oma kulul tulema oleks? Et aidata läbi kammida kogu saar meeter haaval?”

Samuti palub mehe leidmiseks abi SA Kadunud meeskond.

Politsei sai mehe kadumise teate 21. detsembril kella 14.30 paiku. „Alustasime kohe otsimist, sest ilmastikuolud on sellised, et alajahtumise oht on suur,” ütles Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohter.

Tohtri sõnul on kiired versioonid mehe kadumisest üle kontrollitud, kuid meest pole leitud. „Tegeleme vihjetega,” ütles Tohter, kuid lisas, et vihjeidki ei ole palju. „Saarel inimesed, ei tea.” Samuti ei ole mingit infot selle kohta, mis mehega juhtuda võis.

Sveni nähti 20. detsembri öösel kella 1.30 paiku jalgsi liikumas Hullo külas. Peale seda pole ühelgi Sveni lähedasel õnnestunud mehega rohkem kontakti saada ja neil puudub info mehe asukohast.

Tema elukoha vaatlusel selgus, et mees pole peale esmaspäevale eelnenud ööd sinna tagasi jõudnud. Mehel ei ole kodus võtmeid, rahakotti, pealampi ja telefoni, kuid viimane on levipiirkonnast väljas. Sveni pealamp on leitud Hullo külas ühe elumaja juurest.

SA kadunud andmeil on meest saarel otsitud tema kadumise päevast ja ilmastikuolude tõttu on suur oht tema elule. Lisaks on kontrollimisel versioon, kas Svenil võis esmaspäeval olla kuidagi võimalik liikuda kellegi autos mandrile nii, et teda Vormsi praamil ei märgatud. Politsei sõnul selle versiooni kinnitamiseks ühtegi fakti ei ole.

Sveni tunnusmärgid: