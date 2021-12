LOETUIMAD LOOD 2021: Kuuse tänava koolimaja läheb lammutamisele

Lääne Elu avaldab uuesti 2021. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 6. juulil ilmunud lugu „Kuuse tänava koolimaja läheb lammutamisele”.

Kui algkool Kuuse tänava koolimajast hiljemalt tuleva aasta septembriks välja kolib, tahab linn Kuuse tänava koolimaja lammutada

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu sõnul on linn seisukohal, et hoone taastamine ei tasu ei linnal ega eraomanikul ära. „Peame selle platsi puhtaks tegema,” ütles Mäesalu.

Varem on pakutud, et tühjaks jäänud koolimajja võiks koondada Haapsalu noortekeskused, huviringid, muusikakooli või innovatsioonikeskuse või teha sinna hoopis vanadekodu.

Mäesalu sõnul linn tühjaks jäävale krundile ise midagi rajama ei hakka, sest pole raha ega ka ideid, mida Haapsalu ühele magusamale krundile ehitada.

Mäesalu sõnul tuleb kunagi volikogus suurem arutelu, mis koolimaja asukohas olla võiks, kuid tema hinnangul võiks Kuuse tänavale ehitada nüüdisaegse korterelamu. „Korterifondi Haapsalus pole, eelkõige just tänapäevast korterifondi,” ütles Mäesalu. Lisaks räägib Mäesalu sõnul korterelamu kasuks asjaolu, et koolimajast üle tee on juba korterelamud.

Kõige parema meelega näeb Mäesalu Kuuse tänava krundil üürimaja, kuid selle peab krundile rajama eraomanik. „See sobiks sinna nagu rusikas silmaauku,” ütles Mäesalu.

Kuuse tänava koolimaja valmis 1964. aastal. Sama aasta veebruaris alustas koolimajas tegevust Haapsalu 1. keskkool, hilisema nimega Haapsalu gümnaasium, mis aastast 2013 tegutseb põhikoolina.

2005. aastal valmis hoonele juurdeehitis ja renoveeriti kooli ühiselamu.

Haapsalu põhikool kolis hoonest välja mullu 25. septembril. 8. oktoobrist õpivad seal Haapsalu linna algkooli õpilased, sest nende maja Ehte tänaval on remondis. Ehte tänava koolihoone vamimistähtaeg on 31. detsember.

Kuuse tänava koolimaja jääb tühjaks hiljemalt 2022. aasta septembriks, sest Ehte tänava koolimaja remont võib venida ja koolimaja valmida õppeaasta sees – koolivaheajal on koolil lihtsam kolida.