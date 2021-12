Lihula jõuluturniiril kohtusid sealse korvpalli tänane, eilne ja üleeilne päev.

Lihula korvpalluritel on väga pikka aega olnud traditsioon tulla jõulu esimesel pühal kokku, et vanade sõprade seltsis harrastada oma kooliaja lemmikspordiala.

Tulnute hulgas on alati olnud praegused korvpallurid, koolipoisid ja endised, juba ammu Lihula kooli lõpetanud spordimehed. Eriline on olnud seegi, et alati on esindatud olnud Lihula veteranide tiim. Seega saab öelda, et Lihula jõuluturniiril saavad kokku Lihula korvpalli tänane, eilne ja üleeilne päev.

Viimati peeti jõuluturniiri Lihulas 2018 aastal. Aasta hiljem visati pall korvi Virtsus, sest Lihulas ehitati uut hoonet. Eelmisel aastal jäi aga turniir pandeemia tõttu ära.

Sel aastal olid Lihula jõuluturniiri algatajaks oli Lihula gümnaasiumi 47 lennu vilistlane Siim Hinsberg. Koostöös Lääneranna spordikooliga korraldati Lihula spordihoones vägev turniir.

Võistluseks reastasid end kolm kohalikku meeskonda. Vist küll kõikide Lihula korvpallurite üks esimesi treenereid Paavo Veermäe oli kohtuniku rollis ja mängud võisid alata.

Päeva esimeses mängus läksid vastamisi Lihula noored ja Lihula keskmised. Mäng oli alguses väga pingeline ja huvitav. Noored, kelle ridades tegid teiste tublide poiste hulgas kaasa ka jalgpallurid Rocco ja Reno Mõtt, ajasid mängutempo väga kõrgeks. Tänu sellele pääseti turvaliselt juhtima. Lihula keskmised, kelle meeskonnas mängisid mitmed Eesti koolispordi liidu korvpallimeistrid ja Eesti noorte meistrid kergejõustikus, said tänu targale mängule lõpuks lähemale. Kuid noored hoidsid siiski edu ja seisuga 34:25 võtsid esimese võidu.

Kohe tuli võitjatel mängida ka teine mäng, seda veteranide vastu, kes mitmel korral Lihula turniiri ka võitnud. Veteranid oma meeskonda tugevdanud Eesti meistriliiga kogemusega mängijaga. Rait Tammet on peaaegu Lihula poiss, sest tema vanavanemad ja onu, tuntud korvpallur Gert Oosim on Lihulast pärit.

Just selles mängus näitasid Lihula noored, et lisaks mängutempo kiireks ajamisele, valdavad nad ka oskust, milleta korvaplli ei saa mängida – selleks on suurepärane mängutarkus. Just õiged otsused õigel mänguperioodil tõid noortele veteranide üle magusa 35:32 võidu. Ühtlasi tähendas see ka turniirivõitu.

Teise-kolmanda koha mäng oli ka pisut põhimõtteline kohtumine. Kuigi tegemist oli sõprusturniiriga, näitasid meeskonnad ilusat Lihula korvpalli selles parimas kastmes. Just sellist, mida allakirjutanu poisikesena Lihula turniiridelt mäletab.

Lihula keskmised said üsna turvalise edu ja paistis et veteranidel jääb rammu väheks. Kuid teisel poolajal hakkasid ka neil visked tabama ja mäng otsustati just tänu heale visketabamusele ära. Veteranid võitsid 45:38 ja sellega ühtlasi teise koha.

Turniiri võitnud Lihula noored mängisid koosseisus: Rocco Mõtt, Reno Mark, Ainar-Sten Junker, Johannes Raudsik, Jaanus Getreu, Reilo Mark, Roland Söötma.

Teiseks mänginud veteranide koosseis oli Rait Tammet, Rivo Raudkivi, Janno Märk, Reigo Tomingas, Siim Hinsberg, Kristo Linn, Mati Meisterson, Ivar Jurtšenko.

Lihula keskmised mängisid koosseisus: Argo Mõtt, Valdo Lomp, Janar Sõber, Randel Plaas, Peeter Idvani, Kainer Mölder, Gert Oosim.

Suur tänu kõigile mängijatele ja pealtvaatajatele.