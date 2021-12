Kuidas kaitsta oma autot ja kodu lumetormi eest?

Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuhid Liina Laks ja Eivo Kisand annavad nõu, kuidas oma kodu, isiklikke asju ja autot lumetormi põhjustatud kahjude eest kaitsta.

Arvesta võimalike elektrikatkestustega

Tugeva tormituule ja tuisu tõttu on üsna tavapärane, et murduvad puud ja oksad kahjustavad vara. Kahju võib tekkida ka õue jäetud lahtiste esemete tõttu, mis tugeva tuulega lendu lähevad. Kui puud kukuvad elektriliinidele, tuleb arvestada võimalike elektrikatkestustega. „Seepärast on mõistlik tormi eel käia oma koduaias ringi ja vaadata, et lahtised esemed saaksid varju alla viidud, et need tuulega ära ei kaoks või kolmandatele isikutele kahju ei tekitaks. Mõistlik oleks ka vooluseadmed võrgust lahti ühendada, et neid pinge kõikumise eest kaitsta ning laadida mobiiltelefon ja akupangad ning tankida auto,“ sõnas Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Liina Laks.

Selleks, et kaitsta oma kodu võimalike õnnetusjuhtumite eest, tasub mõelda kodukindlustuse peale. Swedbankis saab ühe lepinguga kindlustada ehitise, koduse vara ja juhtumid, kui tekitad kahju teistele inimestele. Ehitiskindlustuse olemasolul taastatakse sinu kodu kindlustusjuhtumi korral sellisele kujule, nagu ta oli enne juhtumit. Koduse vara kindlustuse olemasolul aitab kindlustus ka siis, kui kahjustada saab mööbel, tehnika, riided- ja jalatsid.

Ootamatuste vastu tasub oma kodu kindlustada korteriomanikel ka juhuks, kui tormiga paigast nihkunud katusepaneel ei takista enam sulavee tungimist korterisse ja see saab veekahjustusi. Kindlustuslepingusse on mõistlik valida ka vastutuskindlustuse kaitse, mis hüvitab kolmandatele isikutele tekitatud kahju.

Kuidas kaitsta sõidukit?

Selleks, et vältida kahjustusi seisvale sõidukile, mida võivad tekitada puudelt langevad oksad, tuulega lendu läinud esemed või muud ilmastikunähtused, soovitame auto garaaži parkida. Kui seda pole võimalik teha, tuleks sõiduk parkida võimalusel lagedale. „Suure puu alla või lähedusse pargitud sõidukile ei pruugi ehk peale sadada nii palju lund kui lagedale pargitud sõidukile, kuid tuleb arvestada, et tugevate tuuleiilide korral võib puudelt langeda suuremaid oksi või koguni terve puu, mis võib autot vigastada,“ ütles Eivo Kisand, Swedbanki liiklus- ja kaskokindlustuse valdkonnajuht.

Lumetormi ajal tuleb olla väga tähelepanelik ka liigeldes. Tugev lumetorm raskendab liikluses nähtavust, teed on libedamad ja pidurdusmaa pikem. Lisaks võib lumi katta teel muidu nähtavad takistused – löökaugud või maha kukkunud oksad. Väiksema liiklusega teedel võib tugeva lumetormi korral olla piiratud läbitavus. Kui autoga sõitmist vältida ei saa, tasub kaasa võtta täis laetud telefon ning pikema sõidu korral anda lähedastele teada, mis marsruuti pidi liigeldakse. Riietuse valikul võiks arvestada, et oleks võimalik ennast külma eest kaitsta kui mingil põhjusel peaks sõidukiga tee äärde jääma. Autos võiksid igaks juhuks olla olemas ka lumelabidas, taskulamp, veidi süüa-juua jms.

Swedbanki kaskokindlustuse puhul on kindlustusjuhtumiks mistahes äkitselt toimunud ettenägematu sündmus olenemata sellest, milline ilm parasjagu õues on.

Tegutse kiiresti

Kui on tekkinud kahju kodule või sõidukile, tee enda poolt kõik, et kahju ei suureneks ning teavita viivitamatult sellest oma kindlustusandjat. Swedbanki kliendid saavad sellekohase avalduse esitada internetipangas. Lisaks on kaskokindlustuse klientidele abiks mobiilirakendus Caroom, mis teeb teavitusprotsessi ja kahjuhindamise ülimalt lihtsaks.

„Teeme kõik endast oleneva, et hüvitamisprotsess oleks kiire ja muretu. Otsusest kahju hüvitamise kohta teavitame oma kliente hiljemalt kümne päeva jooksul alates kahju tekkimise asjaolude ja kahju ulatuse kindlakstegemisest ning kahjujuhtumi kohta kõigi selleks vajalike dokumentide saamisest,“ ütles Laks.

Selleks, et loodusjõudude tekitatud kahjud oleksid võimalikud väikesed, tutvu ka päästeameti soovitustega kriisideks valmistumisel.