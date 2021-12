Stéphane Clavel prantsuse jõuluroogadest: šampinjonid ja teod

Haapsalus elava prantslase, söögikoha Gallia Kukk omaniku Stéphane Claveli sõnul on prantslaste traditsioonilised pühadetoidud piirkonniti erinevad.

Clavel on Eestis elanud veidi rohkem kui kümme aastat ja pidanud kaks suve Posti tänaval asuvat kohvikut Gallia Kukk. Selle aja jooksul on ta end ka pisut kurssi viinud eestlaste tavapärase pidulauaga. „Nüüdseks olen harjunud eesti söögiga, aga üldiselt mulle ei meeldi, kui taldrikul on kõik koos, näiteks peedisalat, liha, kartul, kaste – kokku nagu pada,” muljetas Clavel.

Küll aga meeldib talle väga siinne sealiha. „Mulle on jäänud mulje, et Eestis söövad inimesed jõulude ajal palju sealiha, mis on päris hea kvaliteediga. Ka seašnitslit teevad eestlased hästi,” ütles Clavel.

Prantsusmaal pannakse jõululauale pigem vasikaliha, kõrvale pakutakse šampinjone ja kastaneid. „Kastanid on traditsioon. Küsimus on, kas ta on ka nii maitsev,” nentis Clavel.

Eestlasele prantsuse jõuluroogadest rääkides toonitas Clavel, et Prantsusmaa väga suur ning tulenevalt asukohast on nii traditsioonid kui ka traditsiooniline toit veidi erinevad. Clavel on pärit Lõuna-Prantsusmaalt ja seal süüakse jõulude ajal hane ja parti. „Seal on traditsiooniline süüa ka chilli con carne’t, aga mitte liha, vaid vorstiga,” lisas ta.

Jõuluroogade hulka kuulub ka kartulipüree, mis kannab nimetust aligot. „Sisse küüslauku ja Gruusiast pärit värske juust suluguni, mis serveerimisel näeb välja nagu etendus – see, kuidas juust venib,” kirjeldas Clavel.

Prantsusmaa mereäärsetes piirkondades süüakse aga austreid ja tigusid. „Prantsusmaal sööme palju tigusid ja mitte ainult jõuludel,” ütles Clavel. Eestis aga Gallia Kukes tigusid menüüs ei ole – kahe aasta eest püüdis ta tigusid pakkuda, aga kliendid neid ei soovinud.

Hapukapsast võib Claveli sõnul süüa nii Eestis kui ka Prantsusmaal, kuid

