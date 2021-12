Simmo Saar loobus vallavanemaks kandideerimast

Lääne-Nigula vallavolikogu valib tänasel istungil uue vallavanema, võimalikke kandidaate on kolm.

Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Mikk Lõhmus ütles Lääne Elule, et komisjon konsensusele ei jõudnud – vesteldi kolme kandidaadiga, kuid sellist, keda kõik komisjoni liikmed pooldaks, ei õnnestunud välja sõeluda. Seega pole ka ühiskandidaati, keda esitada.

Vestlusele oli kutsutud neli kandidaati, teiste seas ärimees, poliitik ja bändimees Aivar Riisalu ning terviseameti kunagine kommunikatsioonijuht Simmo Saar. Viimane vestlusele ei tulnud ja teatas, et ta loobub vallavanemaks kandideerimast.

Lõhmus kinnitas, et Lääne-Nigula vallavanem valitakse tänasel istungil kindlasti ära. Ise ta kedagi ei esita. „Kes kandidaadi üles seab, see kannab hoolt ka selle eest, et see oleks istungil kohal,” ütles Lõhmus.

Lääne-Nigula vallavolikogu istung Pürksis algab kell 15.