Läänemaad on tabanud vöötkakkude invasioon

Ornitoloog Tarvo Valkeri sõnul on sel talvel Eestisse rännanud nii palju vöötkakkusid, et seda võib pidada lausa invasiooniks.

Eestis eksikülalisena tuntud ning Venemaal ja Skandinaavia põhjaosas elutsevaid vöötkakkusid on meil tänavu nähtud 30 korda, kümmekonda on kohatud Läänemaal. Valkeri sõnul tabab Eestit vöötkakkude invasioon iga nelja aasta tagant, viimati 2017.–2018. aasta talvel. Üksi rändavad vöötkakud lahkuvad kevadel. 2013–2014 oli neid aga lausa nii palju, et kolm paari jäi Vormsisse pesitsema. Kõik said mitu poega ja kasvatasid need ka üles. „Vöötkakud pesitsevad Eestis ehk korra 25 aasta jooksul,” märkis Valker.

Vöötkakkude arvukus on seotud näriliste arvukusega, mis saavutab haripunkti iga nelja aasta tagant. Hiirtest toituvad vöötkakud saavad heal hiireaastal terve hulga järglasi ja meile rännanud on sellesuvised kakupojad, kes on hulkuma läinud.