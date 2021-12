Külmakartlike toodete pakiautomaati tellimises pole midagi ohtlikku

Suurem osa pakiautomaatidest asuvad Eestis välitingimustes, kuid vahel paugub meil siin ka karm pakane. Kas sellisel juhul saab üldse külmakartlike tooteid pakiautomaati tellida ning kuivõrd reaalne on, et külm neid ka päriselt kahjustab?

DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd selgitas, et üks kõige rohkem e-poodidest tellitav kategooria riideesemete kõrval ongi kosmeetika- ja ilutooted. Osad neist ei talu ekstreemseid temperatuure, kuid tegelikult pole kahju saamise oht märkimisväärne. „Selle aasta jooksul on meile tulnud infot üksnes ühe juhtumi kohta, kui pakiautomaati tellitud kreem sai külma tõttu kahjustada. Kuid ka see pakk oli eelnevalt pakiautomaadis oodanud kaks päeva, et tellija sellele järele tuleks,“ märkis Kivimurd.

„Kui väljas on ikka väga külm, siis on selge, et pikaks kappi jättes jõuab pakane lõpuks ka tundlikuma tooteni. Samas tuleb külmal selleks eelnevalt läbida mitmeid samme – pakiautomaadi uks, pakkekarp, mullikile, toote enda karp, toote pakend ja siis alles toode ise. See kõik ei toimu ühe hetkega,“ lausus Kivimurd. „Arvestades, et keskmiselt tullakse DPD pakiautomaati oma pakile järele kuue tunni jooksul, siis peab olema ikka väga külm, et see saaks toodet kahjustama hakata. Kuna paki pakiautomaati saabumise aeg on teada, siis saab ju sellele ka kiiremini järgi tulla või vajadusel meie iseteenindussüsteemi kaudu varasemalt saadetisi hoopis koju või töö juurde ümber suunata.“

Tradehouse tegevjuht Laura Kuldkepp lisas, et ka neil on olnud aastate jooksul vaid üksikuid juhtumeid, kui toode on ära külmunud. „Meie toodete sortiment on lai. Kõik on väga erineval määral külmakartlikud ning koostisosad erinevad. Osasid tooteid külmumine mõjutab, osasid mitte ning kindlasti määrab rolli ka toote maht, sest suurem jahtub maha aeglasemalt,“ selgitas Kuldkepp.

„Üldjuhul on meie kliendid ka teadlikud, kus kullerfirmade pakiautomaadid paiknevad ning meil on ostukorvis transpordiliiki valides kirjas, kas pakiautomaat asub väli – või siseruumides,“ lisas Tradehouse tegevjuht.