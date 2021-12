Uuemõisa tulevad uued elamukrundid

Uuemõisa Haudejaama tee ja Mõisa tee vahele võib kerkida 15 eramut ja paar ärihoonet.

Haapsalu arhitekt-planeerija Maarja Toomemäe sõnul on 2,29 hektari suurusele Tallinna mnt 87 ja 87a kinnistule praegu kavas luua 19 krunti, millest umbes 15 on eramukrundid. „Kruntide otstarbe täpne jaotus sõltub sellest, mis avalikkus asjast arvab,“ ütles Toomemäe. Ta lisas, et tavaliselt on avalikkuse huvi olnud suurem kesklinna objektide puhul. „Aga oleme ettepanekuteks valmis,“ täpsustas ta.

