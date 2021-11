Virgo Vallik valiti Premium Liiga viie parima noormängija hulka

Sel jalgpallihooajal on Läänemaa jalgpall saanud tippliigades väga palju häid uudiseid. Läänemaa jalgpalliklubi tegi väga hea hooaja lõpuspurdi, mis tagas klubile tulevaks aastaks koha Esiliiga B-s, naismängijad Ulrika Tülp ja Trinity Õismets mängisid naiste mesitriliigas hea hooaja. Tülp teenis Saku Sportingu naiskonnaga hõbemedali.

18-aastane Õismets saavutas aga oma debüüthooajal kohe kõrge neljanda koha ja võitis lisaks veel Pärnu JK Vapruse koosseisus Eesti karikavõistlustel hõbemedali.

Meeste meistriliigas tegi kaasa koguni kolm meie jalgpallurit. Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kasvandikud Rocco Mõtt, Reno Mark ja Virgo Vallik mängisid kindlasti õnnestunud hooaja. Lisaks jõudis Premium Liiga klubiga lepinguni veel Läänemaa Jalgpalliklubi kasvandik Karmo Einmann. Viljandi JK Tuleviku mängumees sai esindusmeeskonna eest platsile Eesti karikavõistlustel.

Möödunud nädalal tuli veel väga hea uudis. Tuudilt pärit ja kuue aastaselt Lõuna-Läänemaa JK-s treeninguid alustanud Virgo Vallik valiti Premium Liiga hooaja viie parima noormängija hulka.

Noormängijaks on sellel aastal jalgpallurid, kes sündinud 2003. aastal ja hiljem. Loomulikult on säärane tunnustus väga suur asi. Premium Liigas platsile saamine ükskõik mis meeskonna eest on kõva võitlus. Et seda uuesti ja uuesti saada, peavad eelmised mängud õnnestuma.

Eriti peavad noormängijad olema mentaalselt tugevad, et taluda suurt stressi, pinget ja pidevat võitlust mänguaja eest kogenud jalgpallurite vastu. Meie noormehel oli õnnestunud hooaeg. 18-aastane Pärnu JK Vapruse ründaja kogus oma esimesel Premium Liiga hooajal koguni 27 mängu, alustades tervenisti 12 kohtumises algrivistuses. Ta lõi kolm väravat, millest esimene, debüütvärav kõrgseltskonnas Nõmme Kalju võrku valiti kogu liiga aprillikuu ilusamaks.

Jalgpalliportaal Soccernet iseloomustas Vallikut nii: „Virgo Vallik tuli liigasse täiesti tühja koha pealt. Ta näitas meeletult head kiirust, tehnikat ja suurepärast töötahet kogu hooaja vältel. Oma heade esitustega sai ta ka kutse Eesti U19 koondisse.” Lisaks meie mehele olid ülejäänud neli parimat noormängijat Narva JK Transi, Tallinna FC Flora ja Tallinna JK Legioni jalgpallurid.