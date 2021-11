Eesti naiskond tuli Tallinna Mõõgal viiendaks

Nädalavahetusel Kalevi spordihallis peetud naiste epee maailmakarikaetapil 51. Tallinna Mõõk tuli Eesti naiskond koosseisus Katrina Lehis, Julia Beljajeva, Erika Kirpu ja Irina Embrich viiendaks.

Naiste indviduaalvõistluse võitis prantslanna Joséphine Jacques-André-Coquin. Eesti vehklejatest sai Erika Kirpu parimana 14. koha. Haapsalu vehkleja Nelli Differt jõudis kaheksandikfinaali, saades 31. koha.

Differti kohta ütles treener Helen Nelis-Naukas, et tema kaks viimast torget olid üliilusad ja Differt vehkles väga hästi. „Ta oli väga raskes alagrupis, aga saavutas rohkem võitusid, kui ma ootasin,“ ütles treener. Ta lisas, et järgmine võistlus on Differtil jaanuari lõpus Dohas.

Katrina Lehis pidi kaotuse vastu võtma juba avaringis ja sai kirja 33. koha.

En Garde’i vehklejatest osales Madli Palk elu esimesel täiskasvanute maailmakarikaetapil. „Kahe võiduga ta oma alagrupist edasi ei saanud,“ ütles Nelis-Naukas, lisades, et noorte ja täiskasvanute karikavõistlustel on tähelepanuväärne taseme erinevus. „Oleks ta siis noorteklassiski saanud viimastel aastatel maailmakarikaetappidel vehelda – aga need on järjest ära jäänud,“ sõnas ta.

Pühapäeval, võistkondlikul võistlusel alistas avaringis vaba olnud Eesti naiskond kaheksandikfinaali pingelises kohtumises Rumeenia tulemusega 40:36. Veerandfinaalis tuli vastu võtta kaotus hilisemalt võitjalt Venemaalt seisuga 34:43.

Kohtadele 5–8 veheldes saadi esmalt lisaajal jagu Prantsusmaast torgetega 37:36. Otsustavas kohtumises alistati Šveits 45:35.

Võistluse võitis Venemaa, kes alistas finaalis Saksamaa 43:37.

51. Tallinna Mõõga individuaalturniiril võistles 246 vehklejat 40 riigist, võistkonnavõistlusel osales 26 naiskonda.