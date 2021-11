Daire Kaup: üliõpilase toidulaud

Lastel on kombeks kiiresti kasvada. Ärkad ühel hommikul üles – ja suureks nad saanud ongi. Kaugel pole aeg, kui vähemasti osa neist seab sammud kodust kaugel asuvatesse koolidesse. Muude suurte elumuudatuste seas seisavad nad silmitsi faktiga, et nüüd on vaja ise süüa osta ja teha. Mõni aasta tagasi Swedbanki läbi viidud uuring tõestas, et 57 protsendile üliõpilastest tuli üllatusena, et toit on kallis.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!