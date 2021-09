Noor maadleja jäi Läänemaa haiglas arstiabita

Lihula maadlustreener Janar Sõber pole rahul talle ja tema õpilasele osaks saanud ebaviisaka kohtlemisega Läänemaa haigla erakorralise meditsiini osakonnas, kus arst jättis patsiendi abita ja nimetas teda pärdikuks.

Laupäeva õhtul viis Sõber võistlustel kõrva vigastanud õpilase Läänemaa haigla EMOsse. „Täpsustasin EMO töötajale, et kõrva saab korda, kui veri ja rakuvahevedelik süstla ja nõela abil eemaldada,” ütles tosin aastat treeneriametit pidanud Sõber Lääne Elule. „Selle peale ütles õde, et ravi määrab arst,” kirjeldas Sõber läinud laupäeva õhtul EMOs toimunut.

Sõbra sõnul täpsustas ta veel vaheuste sulgemise hetkel, et ärgu kõrva katki lõigatagu. „Seepeale ütles õde mulle otse silma vaadates lakooniliselt, et olgu ma vait,” rääkis Sõber.

Treener jäi ooteruumi istuma ja püüdis oma sõnul ennast veenda, et just nii teda hetkel ei koheldud. „Nägin ka seinal kirja, et ruumis on kaamerad ja meid filmitakse,” ütles Sõber. Edasine oli aga tema sõnul kõige ebaväärikam kohtlemine, mille osaliseks ta oma alaealise õpilasega on saanud.

