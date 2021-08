Juhtkiri: häbi on

Kahe päeva pärast hakkab riigikogu valima presidenti. Esimest korda 30 aasta jooksul ei saa küsida, kes saab presidendiks. Saame küsida, kas, sest kandidaate on üks – molekulaargeneetik Alar Karis.

Küll aga oleme saanud tolle õnnetu kas-küsimuse asemel küsida kes-küsimust presidendikandidaadi kandidaatide kohta, nädal-nädalalt ja päev-päevalt, vahel ka tund-tunnilt. Kesk- ja Reformierakond on käitunud mustkunstnikena, kes tõmbavad kübarast välja üha uusi võimalikke presidente, pakkunud seda ametit kord ühele, kord teisele, kord kolmandale. Ikka ja jälle on mängitud Keskerakonna esimehe Jüri Ratase nimega, kõike vaid selleks, et tõdeda: Ratas, see ja too presidendiks ei taha.

Samal ajal vurab mööda Eestimaad kiiskav sinivalge buss, EKRE presidendikandidaat Henn Põlluaas, kes tegelikult ei ole isegi mitte kandidaadi kandidaat, kõneleb oma leebel ja tasasel moel rahva- ja koolimajades sellest, missugune üks president olla ei tohi, ning julgustab kuulajaid endale tunnistama, et nad on konservatiivid. Sest Põlluaas teab: küsitluste järgi on meil 20 protsenti liberaale, 20 protsenti konservatiive ja ülejäänutest 40 protsenti on konservatiivid, kes seda ise ei tea. Veel ei tea.

Umbes samal ajal kantakse pärast põhjalikku tagatoas eksamineerimist presidendikandidaadina maha akadeemik Tarmo Soomere, kellele väidetavalt saab saatuslikuks tema kasin välispoliitiline kogemus. Põlluaasale, kui peaks olema vajalik seda vaagida, see küllap saatuslikuks ei saa: kolm päeva pärast Kabuli langemist Talibani kätte kõneleb Põlluaas veendunult, kui rahulik Kabulis on: inimesed jalutavad, poed on lahti, lennukite küljes rippuvad inimesed vaid sattusid korraks paanikasse.

Kolm päeva enne presidendivalimisi haarab EKRE aseesimees Mart Helme põhiseaduse nagu piitsa ja nüpeldab kõik kübarast välja tõmmatud kandidaadid, sh Karise, armutult läbi: nende vaated ei ole põhiseadusega kooskõlas. EKRE Karist ei toeta, võibolla isegi ei hääleta, aga vaatama läheb küll.

Esimest korda Eesti ajaloos on presidendivalimistest saanud farss. Häbi on.