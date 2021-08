COVID-19: ööpäevaga lisandus 324 nakatanut, neist Läänemaale üks

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 4689 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 324, mis moodustab 6,9% testide koguarvust. Ööpäevaga lisandunud nakatunutest 75,9% olid vaktsineerimata ja 24,1% lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Haiglaravi vajavatest patsientidest 80,4% on vaktsineerimata.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 120 inimesel. Harjumaa uutest nakkusjuhtumitest 85 on Tallinnas. Tartumaale lisandus 45, Viljandimaale 41, Ida-Virumaale 18, Raplamaale 16, Järvamaale ja Saaremaale 13, Pärnumaale ja Võrumaale 11, Põlvamaale 9, Jõgevamaale 8, Lääne-Virumaale 7, Valgamaale 6 ja Läänemaale 1. Hiiumaal uusi nakatumisi ei tuvastatud. Viiel juhul rahvastikuregistris elukoht puudus.

Testimas käinud inimestest 1032 olid lõpetatud vaktsineerimiskuuriga ja 3657 vaktsineerimata. Positiivsete testide osakaal vaktsineeritute seas oli 7,6% ja vaktsineerimata testitute seas 6,7%.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 318 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 7,2%.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 16 uut COVID-19 haigusjuhtumit ning haiglaravi vajab 102 patsienti. Hetkel haiglaravi vajavatest inimestest on vaktsineerimata 82, mis moodustab 80,4% koroonaviirusega nakatunud patsientidest. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 65 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 62 inimest (60,8%). Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud.

Ööpäeva jooksul manustati 4818 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 720 083 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 622 288 inimesel. Üle 60-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 70,8%. 60+ vanusegruppi on üle 65% vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Harjumaal (63,9%) ja Ida-Virumaal (46,1%).