Apteegid polnud koroonatestide tegemiseks valmis

Esmaspäeval koos valitsuse uute piirangutega laiali läinud info, et neljapäevast saab apteekites teha koroonaviiruse kiirteste, tuli apteekritele nagu välk selgest taevast – ükski apteek polnud selleks valmis.

Eksliku info tõttu on apteekrid alates neljapäevast olnud hädas testida soovijatega, sest praegu apteegid enesetestimise tõendamise võimalust veel pakkuda ei saa. Nurme apteegi juhataja Tiiu Vaha tõdes, et nendegi apteegis on testimise ja tõendi saamise kohta juba palju küsitud.

Apteegid said esimesed juhised kontrollitud enesetesti läbiviimiseks alles teisipäeva hilisõhtul. Kontrollitud enesetestimine tähendab, et inimene tuleb apteeki, teeb apteegitöötaja juhendamisel testi ja apteek väljastab tõendi, mida saab kasutada kõikjal, kus on nõutud Covid-tõendite esitamine.

Paraku puudub apteekidel tehnoloogiline lahendus, et negatiivse testitulemuse korral inimesele vastav sertifikaat anda. „Apteekritel ei ole praegu õigust patsiendiportaalis inimese andmeid muuta,” selgitas Eesti proviisorapteekide liidu juhatuse liige Ly Rootslane.

Rootslase sõnul luuaksegi praegu kiiruga apteekidepõhist süsteemi, mis oleks võimeline moodustama QR-koodiga loetava tõendi. „Me ei saa ju hakata andma välja tõendeid, mida iga koolilaps nurga taga võiks valmis kirjutada,” ütles Rootslane.

Kõigis apteekides proovivõtuvõimalust olema ei saagi, sest selleks on vaja eraldatud ruumi. „Ei saa minna ennast testima apteegi müügisaali. Kasvõi juba sellepärast, et ninaneelust proovi võtmiseks on vaja mask eest võtta,” põhjendas Rootslane. Nii saab teste hakata tegema vaid apteekides, kus on eraldi ventileeritav ruum või ruumiosa, samuti arvuti ja kergelt desinfitseeritavad pinnad.

Kes testimist juhendama hakkab, on veel selgusetu, sest apteegid peavad endiselt tegelema ka oma peamise tegevuse ehk ravimite müügi ja nõustamisega. Ühe inimese testimisele kulub apteekrite hinnangul paarkümmend minutit. „Sel ajal ei saa töötaja millegi muuga tegeleda, sest tal tuleb tõendada testi õigsust,” ütles Rootslane.

Benu apteegiketti omava Tamro Eesti apteegiteenuste arendusjuht Helen Laupa ei välistanud, et apteegid võivad testimisteks appi võtta ka lisapersonali.

Rootslase sõnul on eelis apteekidel, mis tegelevad vaktsineerimisega, sest seal on vajalikud tingimused juba loodud. Läänemaal on selliseid apteeke kaks – Rannarootsi keskuses asuv Benu ja Haapsalu kaubamajas asuv Nurme apteek.

„Alustame järk-järgult, apteekides, kus on kõik võimalused olemas. Ja loome neid tasapisi juurde. Selge on, et kui apteegis vastavat ruumi pole, siis seda me juurde ehitama ei hakka,” tõdes Rootslane. Ta lisas, et enne järgmist nädalat apteekides koroonaproovi andmise võimalust olema ei saa.

Kõige muu kõrval on selgusetu seegi, kas apteegis saab proovi anda kogu selle lahtiolekuaja vältel või ainult kindlal ajal.

Nii Rootslane kui ka Laupa on seda meelt, et proovi andma tulles peaks aja broneerima – siis saavad apteegid vajadusel lisatööjõudu leida.

Vaha arvas seevastu, et pigem pole eelbroneerimist vaja, arvestades, et meelelahutusüritused on sageli õhtusel ajal ja apteegid on kaua lahti.

„Täpsed juhised jõuavad meieni alles järgmisel nädalal,” ütles Vaha. Ta lisas, et Nurme apteek tahab kindlasti enesetestimise võimalust pakkuda. „Mõtteid oleme varemgi mõlgutanud. Kui saame teada, mis ja kuidas, siis apteekrid on kiired ja täpsed inimesed, küll me toime tuleme,” rääkis Vaha.

Laupa ütles, et see, millal Rannarootsi keskuse Benu apteegis koroona kiirteste tegema saab hakata, selgub paari päeva jooksul. Ka Eesti proviisorapteekide liit lubas anda endast parima, et järgmise nädala alguses testimisvõimaluse pakkumisega järk-järgult alustada.