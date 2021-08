Täna süttivad muinastuled

Täna õhtul süttivad Eesti rannikul ja mõnel pool sisemaalgi muinastuled, Läänemaal on tuletegemisest teada andnud kümmekond paika.

Österby sadamakohviku perenaine Anželika Murik ütles, et Österbys on avalik tuli. „Ja süüa-juua saab ka,” täpsustas ta. Sadamakohvik kutsub oma terrassile maitsvat sööki ja kaunist vaadet nautima. „Meile saab tulla Haapsalust ka veetaksoga,” ütles perenaine.

Noarootsis Ramsi poolsaarel Fridholmi talu hoovil on tulemas Vaiko Epliku kontsert, mis on piletiga üritus. Talu perenaine Merilin Kaustel-Lehemets ütles, et väravad avatakse juba kell kolm, et soovijad saaksid ringi vaadata ja süüa. Kontsert algab kell 19. „Vaiko laulab oma parimaid palu ja kell 20.30 süütame rannas tule,” rääkis ta.

Fridholmi talu kontserdile pääsemiseks tuleb esitada vaktsineerimistõend. „Kohapeal testimise võimalust me ei paku, sest nii palju rahvast, et see ära tasuks, pole meil kunagi käinud,” ütles Kaustel-Lehemets.

Piletiga kontsert on ka Topu sadamas, kus esineb Anett. Kontserdi korraldab MTÜ Topu Rannaelu koos Topu rannakalurite seltsiga. Rannaelu juht Katrin Päevakene rääkis, et muinastulede öö puhul on kontsert Topu sadamas kolmandat aastat. „Teeme ühe ürituse aastas. See pole pralle, vaid ilus ja õnnis suvelõpupidu,” selgitas ta.

Et pidu saaks ilus ja ohutu, on müüki pandud täpselt 100 piletit. „Sel aastal ei ole pikkade pinkidega üritus, vaid paneme toolid rannakalurite seltsi avarale õuele ja saame kõik ilusti ära hajutada,” lubas Päevakene.

Pusku küla muinastulele on oodatud kõik Pusku küla elanikud, suvitajad ja sõbrad. „Ootame kogukonnaliikmeid. Avalikuks panime oma muinastule sellepärast, et sõbrad ja sugulased, kes meil külas on, ennast teretulnuna tunneks. Ega võõraid siia nagunii eksi, ning nii palju, et me piirangute alla satuks, pole meil iial rahvast käinud,” rääkis Lääne Elule Pusku külavanem Svea Stamberg.

Traditsiooniliselt süttib päikeseloojangul muinastuli ka Kiideva sadamas. Seal mängib tantsuks Rain Pooleni ansambel.

Vormsil süütab lõkke Hosby küla. „Kavas on külaga kokku saada,” rääkis korraldaja Liina Jutt. „Varem oli sel puhul ka disko, aga seekord ei korralda midagi, mis rahvast täiendavalt kokku tooks,” lisas ta. Juti sõnul on oodata paarikümmet inimest. „Kõige rohkem ongi meie pidudel olnud poolesaja inimese ümber,” ütles Jutt. „Oma tule teeme nii, et näeme teiste lõkkeid ja loodetavasti nähakse meie oma ka,” lootis ta.

Muinastuli süttib ka merest eemal Paliveres, jõekäärus Kuliste aasal. „Avatud on väike kodukohvik sooja supi, soolase ja magusaga, joogipoolist pakub Metsik Lääs, kes esimest korda tegutseb n-ö majast väljas,” rääkis üks korraldajatest Andrus Eilpuu.

Palivere muinastulede öö korraldajad lähtuvad sellest, et tegemist on piiramata alaga. „Oleme sisemaal. Muinastuled keskenduvad peamiselt rannikule ja viimati, kui kolm aastat tagasi seda tähistasime, oli kohal võibolla 30 inimest. Arvame, et ülearu populaarseks ei osutu ka tänavu,” täpsustas Eilpuu. Lõke süüdatakse kell 20.30.

Lõuna-Läänemaal süütab Virtsu arenguselts päikeseloojangul lõkke Virtsu linnuses. Avalikus teates lubatakse korralikku kultuurikava ja kehakinnitust. Nemad alustavad kella viiest ning paluvad peole tulla tervena. Veel on avalik muinastuli Kopli talus.

Põhja-Läänemaal süüdatakse avalik tuli ka Nõva sadamas.