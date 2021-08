Viigi kooli võtmed rändavad Kõpu kirikusse

Haapsalu Viigi kooli õpetaja Villu Baumann ja tema õpilased kingivad Viljandimaal asuvale Kõpu Peetri kirikule koolitundides valminud 40 keraamilist suveniirvõtit.

Eesti linnade suveniirvõtmed valmisid koolitööna kümmekond aastat tagasi, need on savist ja glasuuritud. Iga linna võtit kaunistab selle nimi või nime algustäht ja mõni just sellele linnale iseloomulik detail – Palamuse võtmel on katkine saunaaken ja Türi võtmel lillelaatade auks lill.

Et võtmed rändavad just Kõpu Peetri kirikusse, on õnnelik juhus. Baumannile jäi televiisorist kõrvu, et Kõpu kirik alustas võtmete kogumist. „Vist nime pärast – Peetri kirik, Peetrus kui taevavõtmete hoidja,” ütles Baumann.

1. septembril paneb Baumann võtmed üheks päevaks välja Viigi kooli fuajeesse, seejärel tullakse Kõpust neile järele. Varem on võtmed väljas olnud Tallinna inglise kolledžis, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ning Haapsalus kunagises Kuke galeriis.