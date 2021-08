Söögikohad kohanesid uute piirangutega

Haapsalu söögikohad kohanesid kiiresti neljapäeval kehtima hakanud uute koroonapiirangutega, millega nõutakse avalikes kohtades maski kandmist või vaktsineerimistõendi esitamist.

Ringkäik Haapsalu toitlustuskohtades näitas, et vaktsineerimistõendit kontrollitakse.

Posti tänaval asuv Taksi pubi oli külastatavaist paikadest ainus, mis valitsuse korraldusega kaasa ei läinud. Päev enne piirangute jõustumist ütles pubi teenindaja Kristiina Pähn Lääne Elule, et turvameest ei palgata ja iga inimese tervis on tema enda vastutada.

„Gestaapot me mängima ei hakka ja paanikaks mõtet ei näe. Kõik sujub ja rahvas on väga ettevaatlik,” ütles Taksi pubi omanik Tiina Kalamees neljapäeva lõuna paiku. Kalamehe sõnul ongi lõunaaeg Taksi pubis tipphetk, kus sööjaid tuleb ka grupiti, muidu käiakse aga pigem hõredalt.

Pubiomanik kiitis head ventilatsiooni. „Meil on akende ja uste kaudu ka loomulik ventilatsioon,” lisas ta.

Kalamehe sõnul tegid pubi töötajad neljapäeva hommikul kiirtestid ja need näitasid, et kõik on korras. „Meil on olemas ka kehtivad koroonatõendid,” lisas ta.

Mõnisada meetrit eemal Nurme bistroos võis juba uksel näha infolehte valitsuse korraldusega, mille järgi saavad kohapeal süüa vaid need, kes näitavad koroonatõendit, toitu kaasa ostes tuleb aga bistroos kanda maski.

Nurme bistroo omaniku Kaire Raba sõnul ei kujunenud esimene päev nii hirmsaks, kui peljati. „Töötajad ütlesid, et päev on alanud rahulikult – inimesed näitavad passi ja keegi pole veel helistanud ja küsinud, kas saaks ka passita sööma tulla,” rääkis ta.

Raba sõnul oli kliente neljapäeval küll tavapärasest vähem. „Ei tea, kas see on tingitud vihmast või uuest olukorrast,” lisas ta.

Ka Müüriääre kohviku uksel võtab tulijaid vastu silt, mis annab teada, et kohapeal saab süüa vaid koroonatõendi ettenäitamisel.

Kohviku omaniku Marget Vatku sõnul on inimesed piirangutest väga teadlikud. „Kuigi sotsiaalmeedia vahendusel pole jõudnud veel kliente teavitada, oleme uksele teavitussildi pannud küll. Võibolla peaks ka letile teavituse lisama,” mõtiskles ta.

Vatku sõnul helistas päeva jooksul mitu klienti, kes uurisid, kas oleks võimalik tulla sööma ka ilma tõendita. „Vastasime, et ei saa,” ütles Vatku.

Wiigi kohviku teenindusjuhi Adeliina Bagautdinovi sõnul polnud neilt ükski klient tõendita sööma tulemise kohta uurinud. „Vara veel öelda ka, sest oleme jõudnud avatud olla vaid pool tundi,” lisas ta.

Hoolimata sellest, et pärast avamist neljapäeval uksel ega letil koroonatõendi kohta infot polnud, küsitakse Wiigi kohvikus tõendi olemasolu. Teenindusjuhi sõnul lisavad nad peagi info nii sotsiaalmeedias kui ka kohvikus kohapeal.

Parasjagu uksest sisse astunud klient uuriski, kas vabu laudu on. „On küll, aga enne tuleb esitada Covid-pass,” ütles Bagautdinov, kes kontrollis aparaadiga tõendit kliendi telefonist.

Samal ajal arutasid teenindajad, millal oleks kõige mõistlikum aeg koroonapasse kontrollida – kas uksel, lauas või letis. „Arvan, et kõige mõistlikum oleks küsida tõend lauas,” pakkus Bagautdinov.

Neljapäeval Haapsalu linnas ringi käies paistis silma, et avalikus siseruumis maskikandmist meelde tuletavad teavitused olid umbes poolte poodide ja asutuste ustel. Infolehe puudumisest hoolimata olid kliendid avalikes ruumides pigem piirangutest teadlikud ja vähe oli neid, kel maski ees ei olnud.