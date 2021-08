Juhtkiri: segane algus

Kool algab 1. septembril ja see on algava õppeaasta puhul ka ainus, milles koolijuhid päris kindlad on. Mida päev edasi, seda suuremaks paisub kerkib nakatunute hulk Eestis ja spetsialistid ennustavad, et õppeaasta algus toob endaga kaasa haigestumuse hüppelise kasvu. Samas on valitsus ja haridusministeerium tänavuse kooliaasta eel lubanud, et distantsõpe on absoluutselt viimane võimalus.

Kuidas aga hakkab koolielu käima tingimustes, kus osa töötajatest-õpilastest on vaktsineeritud ja osa mitte, ei tea nädal enne kooli algust päris täpselt keegi. Nagu ei teata sedagi, kas kool peaks õpilaste kaitsepookimist mingil moel korraldama või on see puhtalt lapsevanemate mure. Napi nädalaga tuleb selgeks teha, kes, millal ja kuidas vaktsineerimata personali testima hakkab – ministeeriumi ettekirjutus näeb ette, et seda tuleb teha kord nädalas. Aga kuidas seda teha olukorras, kus tööandjal pole justkui õigustki küsida, kas töötaja on vaktsineeritud?

Kui keegi kooliperest peaks koroonasse haigestuma, tuleks testida ka haigestunuga kokku puutunud õpilasi. Selleks, nagu ka lapse vaktsineerimiseks, on vaja vanema nõusolekut. Kui vanem seda ei anna või nõusoleku küsimist ignoreerib, tuleb seda käsitleda kui keeldumist ja selline lähikontaktne peab jääma eneseisolatsiooni. Kuid kas kool peaks sellisel juhul pakkuma õpilasele võimalust osaleda tunnis veebi kaudu või võib kool käituda nii, nagu seda on haigestunud laste puhul ikka tehtud – õppimises järelejõudmine on lapse ja vanemate oma asi? Hübriidõpet, kus osa õpilasi on klassiruumis ja osa kodus ekraanide taga, pole koolid kohustatud pakkuma.

Algava kooliaasta eel on küsimusi palju, vastuseid vähe. Ilmselt loodetakse, et küll elu ise asjad paika paneb. Poolteist koroona-aastat on ju selja taga ja eks üht-teist ole sellest ka õpitud.