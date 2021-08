Daire Kaup: kuidas sina täna magasid?

Oled sa vahel mõelnud möödunud nädalale tagasi vaadates ning arvutanud: keskmine magatud tundide arv oli ehk viis või kuus tundi ööpäevas? Suvi on ju nii teguderohke aeg ja kardinad on õhukesed, lastes päikesekiirtel juba varavalges tuppa paista, ja õhtud on valged, aidates mõnusalt hiliste tundideni sõpradega õues lobiseda.

Maailma Terviseorganisatsiooni WHO andmetel pea kaks kolmandikku arenenud riikide täiskasvanutest ei saa täis magada soovituslikku kaheksatunnist ööund. Siinkohal on paslik tõdeda, et valgust peetakse und kõige enam mõjutavaks teguriks. Kuigi me teame, et pimedas on parem magada, on valguse ja une vaheline seos palju sügavam. Valgus mängib keskset rolli sinu ööpäeva rütmi reguleerimises, andes märku, millal oled ergas ja millal vajad puhkust. Valgus mõjutab ka melatoniini, hädavajaliku und soodustava hormooni teket. Kui aastasadu tagasi mõjutas inimest vaid looduslik valgus, siis täna võimaldab tehnikasajand tekitada meie ümber erinevaid valgusallikaid ja seda ööpäev ringi.

Meie unetsükkel koosneb viiest kuni kuuest unetsüklist, kus iga 90 minuti järel vahetavad koha REM ja NREM, une kaks staadiumit. Liigne valgus magamistoas aga takistab üleminekut ühelt tsüklilt teisele, mis une seisukohast on ülioluline, vähendades aega, mis kuulub sügavamale, organismi taastavale etapile. On teaduslikult tõestatud, et pidevalt alla kuue tunni magamine kahjustab immuunsüsteemi ja enam kui kahekordistab vähiriski. Lühike uni suurendab tõenäosust, et sinu koronaararterid ummistuvad ja muutuvad hapraks, millele järgnevad südame- ja veresoonkonnahaigused, insult või südamepuudulikkus.

California ülikooli professor ja teadlane Matthew Walker arutleb une ja unenägude seose üle kofeiiniga, mida paljud inimesed kasutavad oma unesignaali summutamiseks. Tema sõnul on kofeiini näol tegemist maailmas kõige laialdasemalt kasutatud psühhoaktiivse stimulandiga. Pika ja keeruka selgitustöö tulemusena jõuab ta järeldusele, et kofeiin tekitab hoolimata kõrgest adenosiinisisaldusest, mis peaks muidu meid unele aitama, petliku tunde ärkvelolekust ja ärksusest. Kofeiini tipptase vereringes jõuab kätte umbes 30 minutit pärast selle tarbimist. Kofeiini kaotamisega tuleb organismil teha öösel palju tööd. Uni ei püsi kogu öö kestel sügav, sest aju jätkab võitlust vastu vaidleva kofeiiniga.

Teadlased on läbi viinud mitmeid uuringuid leidmaks und soodustavaid toiduaineid. Otsesed tõendid konkreetsete toiduainete kohta puuduvad, kuid siiski on leitud, et teatud toiduainetes on und soodustavaid aineid enam. Nendeks on kiivid, piim, rasvane kala, mandlid, pähklid…

Miks mitte valmistada sel korral õhtueineks täisterapasta merekarpide ja röstitud mandlitega. Mandel on uus riivsai, selle röstitud maitse ja struktuur annavad pastale täiesti uue konsistentsi!

Täisterapasta sinimerekarpide ja röstitud mandlitega

4 portsjonit:

0,5 klaasi röstitud ja purustatud mandleid;

2 sl peeneks hakitud murulauku;

2 sl peeneks hakitud peterselli;

¼ kl + 1 spl oliiviõli;

meresoola, pipart;

4 suurt küüslauguküünt, õhukeselt viilutatud;

umbes 3 cm jupp puhastatud ja viilutatud ingverit;

1 tšillikaun, seemnetest puhastatud ja tükeldatud;

¼ kl kuiva valget veini;

400 ml kookospiima;

1 kg sinimerekarpe;

koriandrit, hakitud.

Sega väikeses kausis purustatud mandlid, murulauk, petersell ja 1 spl õli. Maitsesta soola ja pipraga. Jäta seisma.

Kuumuta ülejäänud ¼ tassi õli suures potis keskmisel kuumusel. Lisa küüslauk, tšilli ja ingver, kuumuta veel aeg-ajalt segades umbes 2 minutit. Lisa vein ja lase alkoholil aurustuda, umbes 2-3 min. Vala juurde kookospiim, kuumuta veel paar minutit ning seejärel lisa karbid ning suurenda kuumust keskmisest kõrgemale, kata pott kaanega. Küpseta, aeg-ajalt potti loksutades või suure lusikaga karpe ettevaatlikult alt üles tõstes, kuni karbid on avanenud, 5–8 minutit (viska peale kuumutamist ära kõik kinnised karbid).

Vahepeal keeda pasta suures potis soolaga maitsestatud vees vastavalt juhendile (võid selle ka ise valmistada), kuni küpsusastmeni al dente, nõruta. Lisa karpidele pasta ja pool tassi pasta keeduvedelikku ning sega kõik kiirelt läbi. Maitsesta soola ja pipraga. Kaunista hakitud värske koriandri ja mandli-ürdiseguga.