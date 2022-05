Daire Kaup: toiduturism kui kasvav turismiharu

Michelin tuleb Eestisse! Paljude jaoks ei ütle see uudisnupuke peale ebamäärase termini suurt midagi, suurele osale äriinimestest on see oluline sündmus. Eestis hakkab ametlikult ja eeldatavasti hoogsa tempoga arenema uus turismiharu – toiduturism, mis aitab maailma tasandil näidata ja reklaamida kohalikku toorainet, traditsioone ja toidu valmistamise mitmekesisust, tõsta au sisse meie tippkokad ja söögikohad, aidata nad maailmakaardile ehk punasesse raamatusse nimega Michelin Guide.

Esimesed Michelini tärnid ehk hinnangud restorani kvaliteedile anti restoranidele Prantsusmaal 1926. Samal aastal omistati nn peentele söögikohtadele üks tärn. 1931. aastal laiendati hindamissüsteem kolme tärnini, mis kehtib tänaseni. Erinevalt muudest hindamissüsteemidest ei ole üks tärn halb, vastupidi, see on suur au ja saavutus igale restoranile ja just peakokale.

