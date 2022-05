Lääne Elu paberleht teisipäeval, 3. mail

Kalasadamate päev tõi aukohale kala ja kalurid

Kalasadamate päeval, millest Läänemaal võtsid osa Dirhami, Sviby, Puise ja Virtsu sadamad, oli nii ilma, rahvast kui ka kala. Dirhami sadama omanik ja päeva korraldaja Dirhamis, Mart Vahtel ütles, et kalasadamate päev on ette nähtud selleks, et Eesti rahvas uuesti räime sööma õpetada.

HÕFF tegi publikurekordi

Lõppenud nädalavahetusel Haapsalu kultuurikeskuses peetud Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali juhi Helmut Jänese sõnul pole õigel kujul festivali kaks aastat toimunud. Nüüd, pärast kaheaastast pausi tõi HÕFF Haapsalu kinosaalid publikut täis ja festivali lõpus teatas Jänes, et tänavu sündis uus publikurekord.