Silja Miks: Lauldes on kergem hinge puudutada

Rakvere teater tuleb reedel Haapsalu kultuurikeskusse lavastusega „Lihtsalt rõõmuks”, kus näitlejad esitavad laule, mis neile endile südamelähedased.

Lavastuse sünnist räägib Rakvere teatri näitleja Silja Miks.

Milline on lavastus „Lihtsalt, rõõmuks”?

See lavastus on, nagu pealkirigi ütleb, lihtsalt rõõmuks kõigile, kes leiavad aja seda teatrisaali vaatama tulla. Meie lavastuse kohta ei saa öelda, et tegu on kontsertetendusega, samas pole see ka draamatükk. Selles lavastuses ei ole tegelasi kui selliseid, seega pole ka pidevat süžeeliini, mis alguse ja lõpu ühtseks tervikuks seoks. Tegu on pigem mõnusa õhtuga, milles on laulu, nalja ja vast natuke romantikat. Miks mitte ka veidi melanhooliat.

