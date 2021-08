Hiiumaa on Euroopa parim eraldatud reisisihtkoht

Hiiumaa on Euroopa parim eraldatud paik, kinnitatakse reisisihtkohtade otsingusaidil KAYAK, kus koostati ülevaate parimatest Euroopa saartest, kuhu reisida.

Piiride avanedes on selgunud, et paljud tahavad põgeneda mere äärde. KAYAK koostas ülevaate, et aidata reisijatel selgitada välja parim sihtkoht just nende soovidele vastavalt. “Ja kuna Euroopas on nii palju ilusaid ja mitmekesiseid saari, aitab uus edetabel reisijatel oma otsinguid kitsendada, et leida oma ideaalne sihtkoht,” nenditakse veebilehel.

Koroonapandeemia-eelse 2019. aasta suvega võrreldes on Euroopas oluliselt kasvanud lennuvõimaluste otsingud saartele. KAYAK kogus andmeid 70 saare kohta Euroopas ning sedastas, et Kreeta, Tenerife ja Küpros on Euroopa parimad saarepuhkuse sihtkohad, Hiiumaa on aga parim eraldatuse saar.

Edetabelis liigitati saared eri kategooriatesse, hinnates ilma, ligipääsetavust, hindu (hotellid, autorent, restoranid ning kohalikud toidu- ja transpordikulud), tegevusi, lapsesõbralikkust, jätkusuutlikkust ja Covid-19 turvalisust. Seejärel tehti kindlaks, millised saared pakuvad turistidele parimat igakülgset kogemust ja millised sobivad kõige paremini erivajadustega reisijatele. Võrdlustest selgus, millised saared on parimad perepuhkusteks, millised on eelarvesõbralikud sihtkohad ja millised on hooajavälised lemmikud ning kus saab nautida eraldatust.

Parima puhkusesaare tiitli pälvis Kreeta saar soojade temperatuuride, liivaste randade ja mõistlike hindadega. Napilt teiseks jäi Tenerife, millel on olemas kõik eelnev ja ka head matkarajad. Kolmanda koha teenis Küpros, kus on rohkelt vaatamisväärsusi. Esiviisikusse kuuluvad veel Lanzarote ja Gran Canaria saared Hispaanias.

Parima eraldatud sihtkoha tiitli võitis Hiiumaa. Hõredalt asustatud ja Euroopa mõistes väherpopulaarne Hiiumaa on ideaalne sihtkoht neile, kes ei soovi rahvamassides liikuda. Teisele ja kolmandale kohale jäid Šotimaa saared Lewis ja Harris ning neljandaks Lofootide saared Norras.

Kes tahab säästlikult reisida, neil soovitab KAYAK minna Türki Bozcaada saartele, seal on odavad hotellid, poed ja transport. Vähese eelarvega saab puhata ka Kreeka, Hispaania ja Portugali saartel.

Otsingusait KAYAK loodi 2004. aastal, praegu töötleb sait igal aastal oma platvormidel miljardeid päringuid reisiinfo saamiseks, aidates miljonitel reisijatel üle maailma teha reisimisotsuseid. Iga päringuga otsib KAYAK läbi sadu reisisaite, et näidata reisijatele vajalikku teavet õigete lendude, hotellide, rendiautode ja puhkusepakettide leidmiseks.

Euroopa saarte edetabeli alamkategooriate võitjad

Parim saar eraldatuseks: Hiiumaa, Eesti

Neile, kes soovivad rahvahulkadest põgeneda, on Hiiumaa saare hõre asustatus ideaalne koht, kus nautida saarel puhkamist. Hiiumaale järgnesid Lewise ja Harrise saar Šotimaal ning Lofootide saared Norras.

Parim saar rannapuhkuseks: Kreeta, Kreeka

Kuigi mitmel Euroopa saarel on uhked rannad, on Kreeta rannapuhkuse üldvõitja tänu kõrgele hooajalisele temperatuurile, sinilipu sertifikaadiga liivarandadele ja madalale sademete tasemele.

Parim saar aktiivseks puhkuseks: Tenerife, Hispaania

Aktiivse puhkuse edetabeli tippu jõudis Hispaania saar Tenerife esikohale oma lõputu loodusmaastiku ja lummavate matkaradade tõttu.

Parim saar lastega peredele: Kreeta, Kreeka

Üldine esikoht Kreeta on peresõbralike saarte osas taas esikohal, kuna saarel on palju lõbustusparke, rannahotelle ja liivarandu.

Parim saar hooajavälisteks puhkusteks: Kanaari saared, Hispaania

Kanaari saared sobivad suurepäraselt hooajaväliseks puhkuseks, peamiselt tänu fantastilisele aastaringsele ilmale.

Parim säästueelarve sihtkoht: Bozcaada, Türgi

Bozcaada on parima eelarvega saare sihtkohana esikohal, kuna see on suhteliselt odav, näiteks hotellihinnad, kohalikud ostud ja transport.

Allikas: kayak.co.uk