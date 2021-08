Virtsu kogub rahvamaja toetuseks allkirju

Virtsu arenguselts ja Virtsu kooli vilistlasi koondav ühing koguvad esmaspäevast allkirju Virtsu rahvamaja ja kultuurijuhi toetuseks.

Virtsu Vilistlaste MTÜ juhatuse esimees Karin Madisson ütles Lääne Elule, et allkirju kogutakse seoses Lääneranna vallavalitsuse plaaniga viia Virtsu kultuurijuhi ametikoht Virtsu arenguseltsi alt Kõmsi rahvamaja alla ja vähendada seltsi toetust. Madisson ütles, et Lääneranna vallavalitsus andis oma plaanist neile teada, ilma et oleks põhjendanud, kuidas see Virtsu elu paremaks teeb.

