Lugejakiri: südamelt ära

Haapsalu on väikelinnana saanud tunda ülemaailmset tähelepanu. Oleme õigustatult selle üle väga uhked. Maailmapildile tõid meid vehklejad. Kogu eesti rahvas oli ekstaasis, oli tõeline pidu, mille sarnast me pole varem kogenud. Rõõm ja pisarad vaheldusid asjaosaliste nägudel – vehklejail, treenereil ja pealtvaatajail.

Ometi jäi miskit kripeldama. Tundes ja teades vehklejate ja nende treenerite ennastohverdavat tööd oma ala tippude vormimisel leian, et mööda mindi väga olulisest tegijast – treener Helen Nelis-Naukasest. Hindame kõrgelt Katrina Lehise ja teiste naiskonnaliikmete treenerite imelisi oskusi ja võimeid viia neiud maailmatasemele. Tuhat tänu neile selle eest!

Kuid oli lausa inetu jätta tähelepanuta Katrina Lehise varasema treeneri töö, mis pani aluse tema edasisele karjäärile.

Meie linnapea oleks pidanud oma sõnavõtus tänama ka Helen Nelis-Naukast.

Kokkuvõttes: vehklemine on Haapsalus saanud aluse Endel Nelise ettevõtmisel. Seda on edasi arendanud tema lapsed Helen ja Peeter. Usun, et ka tänaste kangelaste treenerid ise on tänu võlgu Nelistele.

Endise vehkleja (meistersportlase) ema Ellen-Velaine Jaks