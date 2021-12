Lugeja kirjutab: paluks öörahu!

Aasta lõpp ja ilutulestikud on seni ikka kokku kuulunud. Viimastel on paugutamist küll vähemaks jäänud. Seda ilmselt ka seetõttu, et järjest rohkem räägitakse paugutamise tõttu kannatavatest ja isegi kodust ära jooksvatest loomadest. Haapsalu linngi on otsustanud teist aastat järjest asendada ilutulestiku valgusmänguga ja see on igati mõistlik otsus.

Siiski jagub ka jõuluaega neid, kes erapeo lõpetuseks või lihtsalt oma lõbuks patareitäie ilutulestikku taevasse lasevad. Kui seda tehakse mõistlikul ajal, pole sellest hullu, kuid ühel hiljutisel ööl lahvatas Haapsalu kohal ilutulestik taevasse kell 2.30 öösel. Sellisel juhul tahaks küll küsida, kas ilutulestiku laskjad korrakski mõtlesid nende inimeste peale, kes sel kellaajal õndsat ööund magasid. Kui ei, siis järgmine kord võiks ehk mõelda.

Haapsallane

(nimi on toimetusele teada)