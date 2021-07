Lugejakiri: Kuuse tänava koolimaja kaitseks

Vaatan ja imestan mis on meie linnas lahti? Mingi lammutamis- ja raiumishullus. Vanarahva tarkus ütleb, et üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Enne kui midagi teed, mõtle hoolega. Hiljem on valesti tehtut raske või lausa võimatu heastada. Ehe näide on rongiliikluse kaotamine 26 aastat tagasi ja kui vaevaliselt nüüd selle taastamine läheb.

Meil on ju mitmeid mahalammutatud objekte, nagu lihakombinaat, Hako, naftabaas jne. Seisavad nad nagu ulmefilmis. Tühjalt seisab ka Kreutzwaldi tänava teenindusmaja nagu tondiloss. On ka vastupidiseid näiteid: endine arvutusjaam Lahe tänaval ja Lääne Kaluri klubi, endine sõjakomissariaat ja lastehaigla. Need on pika ootamise järel saanud uue hingamise.

Mis puutub Kuuse tänava koolimaja lammutamisse, siis see oleks küll väga mõtlematu tegu. Esiteks ka lammutamine on küllaltki kulukas tegevus ja teiseks ei ole selle maja seisund nii katastroofiline, et kohe buldooser käiku lasta. Kunagi tehti maja renoveerimise plaan ja ka sinna kulutati hulk raha. Aga siis otsustati lihtsamat teed minna ja ehitada uus, mis aga pole sugugi ideaalne. Puudub raamatukogu, aula, ja üldse on ruumi vähem kui vanas.

2005. aastal ehitati Kuuse tänava majale juurdeehitus, kus on ringauditoorium, korralik raamatukogu, õppeköök, klassiruumid. Viimastel aastatel jäetigi koolimaja hooldamine soiku, et las laguneb, varsti saame uue. Praegu oleks viimane aeg selle majaga midagi mõistlikku ette võtta. Kogu aeg on raha vähe, aga nutikalt tegutsedes saaks nii mõndagi. Pakun välja mõned ideed. Vilistlased ja kõik teised selle maja sõbrad, mõelge!

Kõigepealt luua maja korrastamise fond. Ehk leidub mõni aktiivne vilistlane, kes selle asutaks ja siis kõik asjast huvitatud saaksid sinna ka annetada. Sinna korrastatud majja võiks tulla mitmeid asutusi.

Näiteks raamatukogu. Uues osas oleks selle jaoks ideaalsed ruumid. Ringauditooriumis võiks korraldada loenguid ja kohtumisi. Aulat saaks kasutada kontserdisaalina. Suviste ürituste ajal napib tihti esinemispaiku. Söökla võiks tööle panna nii, nagu OÜ Näksi ajal, kus linnarahvas ja ka suvitajad saaksid soodsa hinnaga einestada. Sinna võiks viia sidemuuseumi, mis pärast Tamme tänavalt väljakolimist on muutunud sisuliselt olematuks ja eksponaadid osaliselt vist eravaldusesse läinud. See oleks austusavaldus hr Kranich seeniorile, kes selle muuseumi hingega asutas. Ka noortekeskus võiks vangimajast sinna kolida. Ringide jaoks oleks palju rohkem ruumi, eriti liikumisega seotud ringid, nagu näiteks Kirke. Õppekööki võiks välja rentida perekondlike sündmuste tähistamiseks, sest seal saab kasvõi kohapeal toitu valmistada ja oleks ruumi ka tantsu lüüa. Sinna võiks kolida ka Viigi kool, mille praegune krunt on ärimeeste huvisfääris. Kastani tänava hoolekandekeskuses oleks selleks liiga vähe ruumi. Internaat võiks edasi tegutseda hostelina, sest eriti suvel on linnas puudus ööbimiskohtadest, samuti vajavad ju LÜGis ja kolledžis õppijad elukohta.

Ehk leidub ka teistel inimestel häid ideid, mis selle koolimajaga peale hakata. Avaldage oma arvamust. Mõtleme veel. Alati on lihtsam lammutada, kui uuesti üles ehitada. Majanduslik tasuvus ei saa alati olla primaarne. Ja kui hästi läheb, siis 2023. aastal, kooli 105. aastapäeval on see maja alles.

Üks realistlikult mõtlev linnakodanik (loo autor on toimetusele teada)