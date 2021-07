Juhtkiri: vaktsineerima, aga kuhu?

Kuidas veenda inimesi end vaktsineerima, kui kodu lähedal selleks võimalusi praktiliselt pole?

Läänemaa elab oma suveelu – kohvikud kihavad, kontserdid ja muud üritused toimuvad. Nagu tänasest lehest lugeda saab, valmistuvad arstid ja õed suvepuhkuseks. On selge, et puhkama inimesed peavad, eriti meditsiinitöötajad, kes on olnud suure pinge all.

Samas ei saa unustada, et kroonaviirus pole kuhugi kadunud ja järgmine laine ei pruugi olla mägede taga. See on ka põhjus, mis kutsutakse endiselt üles vaktsineerima , sest mida rohkem on meil vaktsineerituid, seda kindlamini oleme kaitstud.

Läänemaa on kaitsepoogitute hulgalt Eesti maakondade seas pigem esirinnas, kuid meie omavalitsustest on vaid Vormsis vaktsineerimiskuur lõpetatud rohkem kui pooltel. Riigi pakutud tasemeni – karjaimmuunsuse saavutamiseks tuleks vaktsineerida 70 protsenti elanikest – on veel päris palju minna. Viroloogid on varem sedagi numbrit murega vaadanud, sest nii kiiresti leviva nakkushaiguse peatamiseks oleks hädasti tarvis veel suuremat protsenti.

Nii et kõiki kutsutakse küll jätkuvalt end vaktsineerima, aga Läänemaa inimesel on küsimus, kuhu peaks ta süsti saamiseks pöörduma. Esimesi vaktsiinidoose ei süsti siin enam ei haigla ega ka perearstid. Ka pole teada, kas mõni massvaktsineerimine suvekuudel Läänemaale jõuab – haigekassa alles peab läbirääkimisi.

Need, kes kindlasti on vaktsiini tahtnud, on ilmselt oma süstid kätte saanud. Praegu käiks vaktsineerimas see seltskond, kes ise väga otsida, nõuda ega sõita ei saa, või ei viitsi, samuti need, kellel mingil muul põhjusel pole olnud võimalust end varem vaktsineerida, näiteks kaitseväest koju saanud noorukid. Laste vaktsineerimisega alles alustati – kui vanemad on oma süstid kätte saanud, kas nad siis hakkavad lapse pärast teise Eesti otsa sõitma?

Lihtsam on käega lüüa, aga ei tohiks.