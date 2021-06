Lugejakiri: Haapsalu peatänavat ähvardab endiselt euroremont

Kära Posti tänava allee maharaiumise pärast on ootuspäraselt vaibunud – kaua sa ikka jõuad! – ja ega esialgu ju saed veel ei vingu ka, mõtleb haapsallane, ja loodab. Mida imet? Et kui kogu aeg nina alla ei nühita, siis pole olemas?!

Kätte on jõudnud suvi ja vana allee pakub endiselt kosutavat varju, nagu ei ripukski ta pea kohal surmaotsust. Ega miski seda kohe-kohe teoks saavat laastamist meenuta ka ju. Terve pika allee ulatuses pole kuskil lihtsamatki väljapanekut tulevase planeeringuga tutvumiseks.

Aga allee ise on ilus ja elujõuline, kust otsast ka ei vaataks. Ohtlikke/liiga suuri puid ei ole, haigeid samuti mitte. Ehk on nii… vormi täiteks tellitud uuringuidki? Ka selle kohta tuleb minna spetsiaalselt infot nõudma – ent kuhu? Süda valutab, aga midagi teha kah nagu ei oska… Kõnni seda alleed pidi nagu teel surmamõistetu juurde…

Kõnealune allee koosneb tammedest, pärnast, kastanist, ühesõnaga, eri Eestis tavalistest liikidest, välja arvatud robiinia ehk valeakaatsia. Ja need „valged akaatsiad, välismaa graatsiad”, nagu Ostap Bender täiesti asjakohaselt väljendus – need levitavad peent lõunamaist meelõhna, mida akaatsia õitseajal on tulvil terved bulvarid suurtes Kesk-Euroopa linnades.

Akaatsiad Posti tänava alleel? – küsite (te pole ainus!). Jah, ka akaatsiad, need Praha ja Viini alleede kaunitarid – ja Posti tänava alleel on neid rohkem kui üks, muide. Vaadake ise ja nuusutage, nad õitsevad just praegu!

Nii et sumbunud ja resigneeruma kippuvat kurtmist hävitamisele määratud allee pärast kuuleb veel vaid eravestlustes. Nagu oleks oht möödas. Või nagu oleks see esimene kord, kui millegi ajutise (loe: võimu pärast linnavalitsuses) nimel võetakse maha terve allee, ilma et linlast sellest isegi korralikult teavitataks. Lubage tsiteerida alati oma ajast ees olnud Lennart Meri intervjuud enne olümpia-aastat, mil kogu meie pealinn juba umbropsu rapsides olümpiaks valmistus, unustades, et Tallinn on siiski iidne linn, olümpia aga kestab vaid hetke selle sajanditevanuses ajaloos:

„Gagarini puiestee põlispuude mahavõtmine oli nähtavasti paratamatu, ent telefonikõned olid nii energilised, et mõistsin tallinlase sügavat traumeeritust ja tahaksin Täitevkomiteele tõsiselt südamele panna: linn on meie ühisvara, ja niisugustest sammudest, valusatest ja paratamatutest tuleb linlasi informeerida ammendavaIt. Minskis nägin iga suurema ehitusplatsi piirdeaial stendi tulevase ehituse skeemide ja piltidega, rahvasumm ümber. See on kodutunne, siit algab koduarmastus. /- – -/ Meil, selle linna elanikel, on ühine vastutus oma linna eest. Ja linlastel on lihtsam valida uus Täitevkomitee kui Täitevkomiteel uued linlased.”*

Kas ei kehti need sõnad samavõrd täielikult ka pool sajandit hiljem? Mis kasu on meil graniitsillutisest ja millest kõik veel, kui puude maha võtmisega muudetakse peatänava ilmet tundmatuseni, nii et seda jäävad meenutama veel vaid vanad fotod? Kui kaua taastub üks korralik allee (ja ärge tulge siinkohal rääkima istikutest, mis teil juba valmis on pandud)?

Valimised tulevad ja lähevad, linn jäägu iseendaks.

* Meie sõbrad, meie tuttavad („Eesti raamat” 1980)

Eva Aadamsoo