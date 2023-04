Posti tänava puud võivad lõpuks saada kaitseresti

Haapsalu mullu valminud peatänava puude ümber on autod sõitnud sügavad vaod, linnavalitsus alles plaanib puude ümbruse korrastamist.

Kolmapäeval, kui Lääne Elu mõõtis ühe Posti tänava puu ümbrusse sõidetud vagusid, jäi enam kui 6 cm vagu vee alla ja 5 cm veest ülespoole. Umbes sama sügavad vaod olid kõigi tänava äärde istutatud noorte puude ümber. Lisaks sisse sõidetud vagudele on pooleks murdunud ka puude kastmiseks mõeldud voolikud. Kui vagusid pildistasime, peatus nii mõnigi mööduja ja rääkis, et teisipäeval paistsid osal puudel juuredki välja, kuid kolmapäeval maha sadanud lumi ja vihm jättis need vee alla.

