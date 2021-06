Läänemaale tuli üks koroonajuhtum juurde

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1920 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 18 ehk 0,9% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 8 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 2, Jõgevamaale, Läänemaale, Lääne-Virumaale, Tartumaale, Viljandimaale lisandus 1. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte ei tulnud. Kolmel juhul rahvastikuregistri järgne elukoht puudus.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 40,18 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 1,1%.

Haiglas on 42 COVID-patsienti ja ööpäeva keegi koroonasse ei surnud. Sel ajal manustati 126 vaktsiinidoosi. Vaktsiinisüst on tehtud 548 967 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 409 571 inimesel.